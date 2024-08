Jaime García no quedó para nada conforme con la postrera derrota de Santiago Wanderers frente a A.C. Barnechea. Gonzalo Tapia marcó un golazo que le dio la victoria a los Huaicocheros, que se impusieron a la expulsión de Jorge Romo y celebraron en el estadio Lucio Fariña Fernández.

“Creo que no supimos aprovechar el hombre de más. Siempre pensamos en que podíamos dar vuelta el resultado. Teníamos superioridad numérica y ellos tenían mayor peligro en balones quietos y córners. Eso no puede ser”, introdujo García en su análisis de la caída.

Agregó que “más allá de los cambios, llegamos y ellos se cerraron. Pero no pueden salir los balones así tan fácil. Esos goles que te generan. Tuvieron el primero, un movimiento. Después el segundo. Llegaron tres veces más para liquidarnos tranquilamente. No supimos jugar con el hombre más. Hago la autocrítica”.

“Hay que saber leer que cuando no se puede ganar no hay que perderlo. Buscamos por todos lados, a lo mejor sin rumbo claro. Pero todos los balones que hicieron de transiciones por errores fueron por un pase mal dado o un balón detenido. Ellos tenían hombres muy rápidos, les marqué clarito lo que iba a pasar. No leímos a lo mejor bien el partido“, admitió.

Y prosiguió. “Si me equivoqué o no en los cambios, cualquiera puede tener la opinión. Pero ellos también tienen mérito, que ganen 2-1 con 10 hombres también es mérito suyo. No pudimos romper la barrera y no tuvimos concentración cuando nos atacaban, que es su mayor virtud”, manifestó el ex adiestrador de Ñublense.

La charla que habitualmente hace Jaime García en el campo de juego duró mucho menos luego de que Santiago Wanderers cayera frente a A.C Barnechea. “También juegan, es un equipo pesado y bien armado para la categoría. Nos equivocamos mucho. Tengo frustración, claro”, reconoció.

“Con un 2-1, todo se pone cuesta arriba. Esto ya está así. Si te ganan con un hombre menos es porque hicieron mejor las cosas y punto. Obviamente frustra, quiero clasificar. Vengo de buscar una forma, una idea. Ha costado, sobre todo afuera. Creo que los equipos, vuelvo a insistir, te toman la mano”, admitió el estratego nacido en Cartagena.

Añadió que “te buscan de otra forma, en las transiciones rápidas. Nosotros tenemos que estar mucho más concentrados. Nos ha costado ganar, hemos sido fuertes, pero no es porque nos han pasado por encima. Son errores puntuales y los han aprovechado”. Es decir, la conclusión no es completamente negativa.

“Barnechea tuvo tranquilidad y paciencia, fue algo atípico. Creo que a veces fue muy fácil para ellos. Balones muy fáciles. Pero nos aguantaron bien, de forma correcta. Nosotros pecamos de inocentes“, sentenció García, quien debe dar vuelta la página rápido. El 1 de septiembre, el Decano recibirá a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Ese duelo se jugará a las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

