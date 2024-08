Jaime García festeja los 132 años de Wanderers con osada petición: “Que me inviten a las poblaciones para celebrar”

Santiago Wanderers volvió a los triunfos en la Primera B tras golear por 4-0 a Rangers en Playa Ancha. El equipo de Jaime García masacró a uno de los elencos de arriba en el torneo y por ahora está en zona de liguilla por un puesto en el ascenso.

Tras la victoria se vio un García bastante mesurado a la hora de declarar, afirmando a los medios que “hoy salieron los goles muchachos. Yo no me vuelvo loco con este 4-0, porque no conectábamos y nos estaban conectando fácil. Fuimos certeros adelante y atrás, entonces si llegamos a equilibrar esto y minimizamos más los errores podemos dar muchas más sorpresas”.

“Si seguimos con este vaivén te va a pasar esto, donde subimos y después bajamos. Pero para eso estoy yo, para tratar de minimizar esto. Yo no pierdo la forma de jugar y tocar. Si ustedes me van juzgar por rendimiento me tendrían que echar, pero yo busco otra cosa para Wanderers, que sea sólido”, agregó.

En ese sentido, el DT caturro aseguró que “quiero que la gente sienta que este Wanderers juega, que es un equipo intenso, con posesión. Esto cuesta, entonces tampoco me vuelvo loco por haber ganado 4-0. Hoy no somos los más buenos, porque concretamos bien y atrás estuvimos claritos. Si seguimos así podemos batallar y dar la pelea”.

“Me enfoco en lo mío, en que dejemos de mandarnos cagadas. Esto es paso a paso, porque no puedo cambiar una situación. Siento que por lo menos se va por un buen camino”, añadió.

El aniversario caturro

Además, el Profe García se refirió a los 132 años del cuadro caturro, declarando que “esto es un regalo para los hinchas. Quiero reencantar al hincha de Wanderers y hay que salir a buscar. La gente no puede venir solo al club, porque es fácil ser hincha de los equipos grandes, pero es más entretenido ser hincha de un equipo al que le cuesta. Yo me la voy a jugar toda por esta institución, quiero que el hincha sienta que mientras esté yo no habrá ninguna pelota que se dé por perdida”.

“Ahora vienen actividades y yo estoy para cumplir. Yo he dicho que me inviten, que puedo ir a las cancha de tierra al interior de Valparaíso. Puedo ir donde las papas queman, no le tengo miedo a ir a las poblaciones para que los niños conozcan a sus jugadores. Eso es el sentido de pertenencia”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Wanderers?

El próximo duelo de los caturros será ante Barnechea el lunes 26 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Lo Barnechea.

