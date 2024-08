Muchos problemas ha tenido el entrenador Jaime García desde su arribo a Santiago Wanderers, y no ha podido meter a los Caturros en la lucha alta en el Ascenso.

El equipo de Valparaíso se encuentra en el casillero número 12 de la tabla de posiciones de la Primera B con 25 puntos, por ahora afuera de la liguilla por el promoción.

Los verdes, además, sufrieron por la partida de uno de sus goleadores en el presente mercado de pases, porque Andrés Vilches partió a Cobresal y García no lo pudo reemplazar.

Reinaldo Sánchez y el problema de Jaime García

El máximo accionista de Wanderers es el eterno Reinaldo Sánchez, quien dio a conocer el gran problema que ha tenido Jaime García para armar su plantel deseado.

El ex presidente de la ANFP contó que el ex estratega de Ñublense pidió jugadores que están en Primera, sin embargo ninguno quiso ir a Valparaíso.

“¿De dónde íbamos a sacar refuerzos? Un futbolista de Primera ya no quiere jugar en Segunda (Primera B, en rigor). Si vienen, no lo hacen con muchas ganas. Jaime García quiso jugadores que no quisieron venir porque son de Primera y eso es bajar un puesto”, dijo el empresario, a quien Eduardo Bonvallet bautizó como Don Choco.

Jaime García y Wanderers tienen un partido vital este sábado ante Rangers, donde deben ganar para así meterse en la pelea importante.

¿Cuándo y qué hora juega Santiago Wanderers ante Rangers en la Primera B?

El partido entre Santiago Wanderers y Rangers se jugará este sábado 17 de agosto, a partir de las 18:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

