El DT del Decano dejó un chiste para hablar de que no habrá pausa para el plantel. "Yo sé que ellos habrían querido algo más, pero lamentablemente hay que seguir trabajando", dijo García.

Jaime García conversó con los medios de comunicación tras su primer gran triunfo y poco después de haber comenzado, se sumó a su lado Juan Ignacio Duma, uno de los anotadores que tuvo Santiago Wanderers. El Decano aplastó a San Luis de Quillota con un marcador tenístico.

Y en cero. Así fue que el cuadro caturro le puso fin a una racha de nueve partidos sin saber de victorias en la Primera B 2024. Según Duma, autor del cuarto gol en la paliza a los Canarios, este es el piso que pretenden para despegar en la temporada.

Por cierto, a diferencia de gran parte de los otros equipos, en el plantel wanderino no habrá descanso. El comienzo del ciclo de García se suma a un nuevo desafío por la Copa Chile 2024. Para el 15 de junio está pactado ese partido contra Concón National, que participa en la Segunda División Profesional.

Aunque después de un 6-0 a favor todo se puede mirar con una visión más positiva. Quedó claro eso en el plantel wanderino: Carlos Muñoz apuntó que todos están conscientes de que la campaña ha estado lejísimo de cumplir las expectativas. Y de que hay muchísimo por hacer.

Jaime García detecta un evidente alza en Wanderers, que aplastó a San Luis de Quillota. (Andrés Piña).

“Creo que se van de vacaciones una semana… Ni una posibilidad, jajaja. Ni una”, respondió García con una evidente complicidad que se dio con Duma. La mirada hacia arriba del atacante argentino nacionalizado chileno fue elocuente: miró hacia arriba, como quien desea que ojalá sea cierto lo que escucha.

García agregó que “desde que llegué han tenido muy buena onda, una recepción tremenda conmigo. Saben en qué situación estamos. Tampoco puedo pedir ni ellos pedirme nada. Tenemos que ir unidos de la mano para sacar esto a flote”. Esa paliza ante los Canarios, que terminó con una trifulca por una rabona que molestó mucho, fue un gran envión anímico para ponerle punto a la primera mitad de la campaña.

Jaime García bromea con Duma y marca su perfil en Wanderers: “No voy a vender humo con que los voy a matar”

Jaime García sabe que el gesto de Duma representa el sentir del plantel de Santiago Wanderers. Pero también ha sentido mucho el compromiso de los jugadores desde que reemplazó al uruguayo Francisco Palladino. Aunque sus objetivos son aterrizados, según admitió.

“Tampoco iré a lo loco ni a venderles humo que los voy a matar. Tiene que ser acorde al equipo. Qué jugador va a querer perder. Ninguno. Tengo que organizar ahora con el cuerpo técnico y los dirigentes para que seguir trabajando. Quiero lo mejor para ellos, están llanos”, afirmó el entrenador.

Y añadió que “a lo mejor querían algo más, pero no tenemos mucha para. Vienen partidos también, lamentablemente hay que seguir trabajando. Quedan días para planificar la Copa Chile”. García evidencia que a los jugadores les habrían venido bien unos días de asueto.

“Soy el que llevo este barco, estoy con los pies en la tierra. No me voy de ahí por ganar. No somos los mejores por eso ni los peores cuando habíamos perdido. Ojalá podamos cumplir los objetivos”, fue el desafío que trazó para la segunda parte de la campaña.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Santiago Wanderers está más cerca de la parte baja en la tabla de posiciones de la Primera B 2024 al cabo de la mitad inicial del certamen.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!