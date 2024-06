Carlos Muñoz y Juan Ignacio Duma fueron protagonistas en la primera gran celebración de Jaime García como director técnico de Santiago Wanderers. El Decano no tuvo ningún tipo de piedad y mucha efectividad ante San Luis de Quillota. Y cerró la primera rueda del Campeonato Ascenso 2024 con un 6-0 inapelable.

Muñoz fue autor de dos conquistas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. “Fue atípico. Esta categoría tiene partidos muy cerrados, no conseguíamos una victoria hace mucho tiempo. El partido fue redondo, pero la primera rueda no fue buena y no estamos tranquilos”, manifestó el experimentado atacante wanderino.

“Esperamos que este sea el envión anímico para la segunda rueda casi perfecta que debemos hacer para ascender. Contento por los muchachos y con la gente, que está presente a pesar de la campaña”, agregó Carlitos Muñoz en esa conversación que tuvo con TNT Sports.

El festejo de Carlos Muñoz ante San Luis de Quillota. (Andres Pina/Photosport).

Y abordó parte del método que ha llevado a cabo García desde que reemplazó al uruguayo Francisco Palladino. “Ha sido muy claro, dejó un mensaje importante. Se ha visto plasmada su idea de juego en estos pocos días, sabe muy bien lo que quiere y al club al que llega. La hinchada es exigente, nosotros necesitábamos un remezón porque no lo estábamos haciendo bien”, destacó el ex Colo Colo.

“Tenemos mucho camino por delante, partidos duros en la segunda rueda. Hay que sumar desde atrás, no estamos donde queremos. Es importante terminar así. Soy bien autocrítico, las cosas no se me venían dando a nivel personal ni colectivo”, reconoció Muñoz, quien llegó a cuatro conquistas en la Primera B 2024.

Carlos Muñoz liquidó de buena forma una ocasión de gol que generó Juan Ignacio Duma en la incontestable victoria del Wanderers de Jaime García ante San Luis de Quillota. Y con ese doblete acalló un poco los fustigamientos que había para él. Y para el equipo.

“Hay críticas a veces desmesuradas, pero las acepto y las tomo de quiénes vienen. Lo más importante es que mis compañeros y el club confían en mí, espero ratificar esa confianza”, manifestó Muñoz, quien también tuvo pasos por el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos, Talleres de Córdoba y Unión Española, entre otros clubes.

Duma se sumó a las alabanzas de Muñoz para la idea del entrenador, que en su tercer partido al mando del Decano festejó su primer triunfo. “Todos estamos bien, contentos, entendiendo la idea de Jame y su cuerpo técnico. Fue un reflejo de lo que venimos haciendo, han sido semanas muy intensas”, reconoció el atacante.

“Los últimos días llegamos algo cansados, pero si jugamos todos los partidos como este seguiremos sacando sonrisas. El camarín está tranquilo, veníamos buscando esta victoria hace mucho tiempo. Muchos partidos se fueron de las manos sólo por nosotros. Pero hoy hicimos uno perfecto”, analizó Duma sobre un duelo que se les puso muy favorable con la tarjeta roja al golero Maximiliano Velazco.

La oncena de Santiago Wanderers ante San Luis de Quillota. (Andrés Piña/Photosport).

“Estábamos siendo superiores en el 11 contra 11. El hombre de más ayudó un poco, tuvimos mucha movilidad. El camarín está contento, pero con los pies en la tierra. Este es el piso para lo que estamos buscando y aspiramos de principios de año”, sentenció el ex atacante de Deportes Melipilla, Huachipato y Universidad de Chile.

