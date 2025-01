Gabriel Barbosa, conocido cariñosamente entre los fans como “Gabigol“, ya tiene el nuevo club en el que militará este 2025 tras su salida del Flamengo. A pocas horas de comenzar este 2025 un gigante del futbol brasilero anunció la gran llegada de uno de sus nuevos refuerzos, sorprendiendo a los fans del Brasileirao.

Este 31 de diciembre se terminaba el contrato del jugador con el Flamengo y a las pocas horas se reveló que era el quinto fichaje de un equipo que terminó el año recién pasado en el 9 lugar de la tabla de posiciones.

Este es el nuevo club de Gabigol

A través de sus redes sociales el Cruzeiro confirmó la llegada del delantero, quien se suma a otros refuerzos como los delanteros Bolasie , ex del Criciúma, y ​​Dudu, que estuvo en Palmeiras, el volante Rodriguinho , que jugó en el América-MG, y el volante Christian.

En el registro aparece el jugador utilizando la 9 y caminando en una carretera en donde para en una señalética que indica “Belo Horizonte a 438 km”.

La salida de Gabigol del Flamengo

En noviembre de este año, tras levantar la Copa Brasil contra el Atlético Mineiro, se reveló que Barbosa comunicó que no sería parte del club en la siguiente temporada, finalizando así una exitosa carrea en el equipo que duró cinco años.

En su carrera en el equipo, Gabigol anotó 160 goles en 305 partidos, además de levantar la Copa Libertadores en dos oportunidades (2019 y 2022), dos Brasileiraos (2019 y 2020) y dos Copas de Brasil (2022 y 2024).

Al término de ese encuentro el jugador despejó los rumores sobre su salida y confirmó que no renovaría señalando: “Fue un año problemático para mí individualmente, sobre todo por el tema del dopaje y luego por un entrenador que no me respetaba como jugador. Durante esos momentos, nunca traté de exteriorizarlo de ninguna manera, pero fue un período horrible para mí”.