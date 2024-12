Erick Pulgar cerró la temporada 2024 como una de las grandes figuras del Flamengo, pero con su continuidad en duda. El volante chileno destacó en el último año con el Mengao y está en los planes del DT para el 2025, pero las cosas pueden dar un giro.

Y es que a pesar de que hay gigantes sudamericanos y hasta los millones de Arabia Saudita tras sus pasos, la prensa brasileña reveló una importante noticia. Uno de los grandes de Chile ha comenzado los contactos para repatriarlo.

Si bien maneja ofertas que pueden ser más interesantes, el deseo del jugador es estar en nuestro país. Esto, debido a un drama familiar que vive hace algunos meses y por el que estaría pensando seriamente en dejar Brasil.

Universidad Católica quiere dar el golpe del mercado con Erick Pulgar

Universidad Católica puede dar uno de los grandes golpes del mercado de pases de fútbol chileno con Erick Pulgar. Los Cruzados entraron y con todo en la pelea por el volante, quien puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Flamengo.

Erick Pulgar puede volver a Chile con la camiseta de Universidad Católica. Foto: Photosport.

Fue el sitio RTI Esporte el que reveló que el mediocampista está en los planes de Tiago Nunes. El medio detalló que si bien ha sido sondeado por equipos como Boca Juniors, River Plate y Neom SC de Arabia Saudita, problemas de salud de su hermana lo tendrían con la mira puesta en Chile.

Erick Pulgar tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, por lo que salir del Flamengo no será nada de fácil. No obstante, explican en Brasil que lo familiar juega un rol fundamental en su decisión.

“Le gusta la ida y sabe que Flamengo no facilitará las negociaciones. Para que esto suceda, está dispuesto a renunciar a valores para estar cerca de su familia. Las conversaciones están en curso“, señalaron en el citado medio.

De hecho, remarcaron que en la UC no tienen para comprar su pase y apuestan por un préstamo por una temporada, algo que no le gusta nada a su actual club. No obstante, entienden que el tema familiar pesa y mucho, por lo que se está analizando.

De esta forma, Universidad Católica apunta a remecer el mercado chileno con el regreso de Erick Pulgar. El Faro ya estuvo con los Cruzados en 2014, por lo que conoce la interna y lo que significa estar en la precordillera.

¿Te gustaría ver a Erick Pulgar en Universidad Católica? ¿Te gustaría ver a Erick Pulgar en Universidad Católica? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Erick Pulgar en la última temporada?

En su última temporada con el Flamengo, Erick Pulgar logró disputar un total de 47 partidos oficiales. En ellos no registró goles, aportó con 4 asistencias y llegó a los 3.493 minutos dentro del campo de juego.

¿Qué refuerzos han llegado a Universidad Católica para el 2025?

Universidad Católica ya está dando que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Hasta ahora, los Cruzados han confirmado el arribo de Jhojan Valencia (Austin FC) y Dylan Escobar (Coquimbo Unido).