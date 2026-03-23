Este fin de semana se desarrolló una nueva edición de Lollapalooza Brasil donde se produjo una de las polémicas más inesperadas del último tiempo: Jorginho, ex figura del Arsenal y actual jugador del Flamengo, y la ganadora del Grammy Chappell Roan.

El futbolista brasileño acusó que un guardaespaldas de la cantante maltrató a su hijastra de 11 años, que es hija del actor británico Jude Law, mientras estaban hospedando en el mismo hotel.

“Durante el desayuno, la artista pasó junto a su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que fuera ella. Ella no dijo nada, no pidió nada”, añadiendo que tras eso, un guardia de seguridad se acercó a la mesa de la familia y habló de “manera extremadamente agresiva a mi esposa y a mi hija”.

“Incluso dijo que presentaría una queja contra ellos ante el hotel, mientras mi hija de 11 años estaba sentada allí llorando. Mi hija estaba muy afectada y lloró mucho”.

Chappell Roan le responde a Jorginho

Tras esto, la artista que se presentó este fin de semana en Lollapalooza Brasil, utilizó sus redes para referirse a lo ocurrido. “Es injusto que la seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones. No odio a quienes son fans de mi música. No odio a los niños”.

“Voy a contar mi versión de lo sucedido hoy con una madre y su hija, quienes estuvieron involucradas con un guardia de seguridad que no es mi guardaespaldas personal. Ni siquiera las vi. No vi a ninguna mujer ni a ninguna niña. Nadie se me acercó. Nadie me molestó”.

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Jorginho es compañero de Pulgar en el Fla. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Añadiendo sobre el altercado que ella estaba desayunando. “Así que el hecho de que un guardia de seguridad… Yo no le pedí al guardia que se acercara a hablar con esta madre y su hija. No lo hice. No se me acercaron. No estaban haciendo nada. Es injusto que el personal de seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tienen motivos para creerlo, porque ni siquiera se tomó ninguna medida”.

La respuesta del alcalde de Río de Janeiro

El nuevo alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, se pronunció sobre la controversia el sábado por la noche, diciendo que mientras él fuera alcalde, Roan jamás actuaría en la playa de Copacabana como lo han hecho Madonna y Lady Gaga.

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“Quiero decir que, mientras yo esté al mando de nuestra ciudad, ¡esta joven Chappell Roan nunca actuará en Todo Mundo en Río!“

Añadiendo que “¡dudo que Shakira hiciera jamás algo así! Por cierto, Jorginho Frello, ¡tu pequeña ya es invitada de honor de los organizadores para el mes de mayo!”.