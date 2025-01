Daniela Aránguiz estuvo presente en el podcast que conducen Fernanda Brass y Yanina Halabi “No me encasilles” en donde se refirió a los fuertes comentarios que lanzó contra Jorge Valdivia hace algunos meses en medio de su comentada separación.

En el espacio, la ex Mekano señaló que la impulsividad es su mayor virtud, pero también su peor defecto. “De repente, sin querer, le he hecho daño a harta gente, que quizás ahora me puedo arrepentir”, agregando que una de esas es los comentarios que realizó sobre Valdivia.

“Una de las cosas de las que me arrepiento es de todas las we… que hablé de mi ex marido. Lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia”, explicó.

Las confesiones de Daniela Aránguiz

“Yo, al año y medio, un día dije, ‘ya, chao. Paremos este tema’”, explicó, agregando “después de eso tuvimos una super bonita relación como papás, no como pareja, pero como papás”, agregó.

“Es diferente separarse de una persona que tú no amas de una persona que amas, yo cuando me separé yo lo amaba con locura”, señalando que pensó que ambos envejecerían juntos como pareja. “Hay es cuando viene todo el despecho y toda la rabia, todos los errores”, explicó.

Actualmente, tras salir de la cárcel de Rancagua, el exjugador nacional se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno en casa de Aránguiz. “Le voy a abrir las puertas de mi casa a quien quiera, no tengo que darle explicaciones a nadie”, señaló hace algunos días en Sígueme de TV+.

“Si siento que tengo que ayudar al papá de mis hijos, y contenerlo en un momento tan difícil de su vida, lo voy a hacer, y es lo que estoy haciendo”.

“Ahora, eso no significa que especulen que, poco menos, volvimos a tener un matrimonio”, explicó en el espacio de TV+.