El pasado lunes 6 de enero se produjo la salida de Jorge Valdivia de la cárcel de Rancagua, luego de que la Corte Suprema determinó revocar la prisión preventiva. En ese contexto, también se reveló que el ex seleccionado nacional se quedará a cumplir el arresto domiciliario nocturno en casa de su expareja y madre de sus hijos, Daniela Aránguiz, quien entregó detalles en el programa Sígueme.

“¿Quieren saber por qué abrí las puertas de mi casa?… Quise vender este tema, tenía otro para vender, pero este es más interesante”, expresó al comienzo del espacio.

Dani Aránguiz habla sobre arresto domiciliario de Valdivia

Sobre por qué Valdivia cumple arresto domiciliario en su hogar, la ex Mekano señaló: “Le voy a abrir las puertas de mi casa a quien quiera, no tengo que darle explicaciones a nadie”.

“Si siento que tengo que ayudar al papá de mis hijos, y contenerlo en un momento tan difícil de su vida, lo voy a hacer, y es lo que estoy haciendo”.

“Ahora, eso no significa que especulen que, poco menos, volvimos a tener un matrimonio”, agregó, desmintiendo rumores. “Estoy abriendo las puertas de mi casa y de mi corazón para alguien que quiero, que amo, y que voy a apoyarlo pase lo que pase, estando o no estando con él como pareja”.

Asimismo, se refirió a la espera de prensa en su hogar. “Jorge no va a hablar con ustedes, entonces no estén afuera de mi condominio, porque es súper incómodo para mis hijos y vecinos, porque Jorge no les va a salir a hablar”

La primera noche de Valdivia fuera de la cárcel

En un nuevo capítulo de Hay que decirlo, Gissella Gallardo entregó detalles de cómo fue la primera noche del jugador fuera de la cárcel, revelando que había una sorpresa que no alcanzó a concretarse debido a la demora que hubo antes de la liberación.

“Tengo entendido que iba a ser una sorpresa para los niños que llegaba Jorge. Por eso nadie quiso contar antes. Pero como se demoró todo el trámite, después se enteraron”.

En el espacio de Canal 13, Gissella señaló que Jorge “llegó a dormir a la pieza de invitados, que tenía preparada la Dani para él”, reveló, agregando que Aránguiz estaría de acuerdo con que su ex suegra, quien fue parte de los testigos de Maite Orsini en la querella en contra de la ex Mekano, visitará al Mago sin problemas en su casa.

“La Dani está actuando más como mamá que como mujer, porque sus hijos la estaban pasando muy mal y ella es capaz de hacer cualquier cosa para que sus hijos estén bien. Y hoy es el momento de que Jorge esté con ellos”.