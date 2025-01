Tras una ola de rumores, al parecer la confirmación de la reconciliación estaría cada vez más cerca, esto luego de que Daniela Aránguiz compartió una foto en sus historias que borró a los pocos minutos, sin embargo, sus seguidores notaron un particular detalle.

En la imagen aparece sobre ella un gatito, pero lo que capturó el interés de muchos fue que estaba tomada de la mano con alguien que tenía tatuajes, los cuales fueron identificados rápidamente como los de Jorge Valdivia, su expareja, quien actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su hogar.

Daniela Aránguiz se refiere a una posible reconciliación con Jorge Valdivia

En diciembre del 2024, la panelista de Only Fama se refirió a los rumores que hablaban de una posible reconciliación con el exfutbolista. “Yo no sé lo que pueda pasar el día de mañana, pero siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo. Siempre. Y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto, lo he dicho siempre”.

“Y están todos de testigo que si él necesita de mí, siempre voy a estar incondicionalmente”, puntualizó.

Mientras que en el programa Sígueme, también se refirió a su relación con Valdivia, luego de que se filtró un posible momento romántico cuando ella lo fue a visitar a la cárcel. “Soy consecuente con lo que siempre he dicho, que si Jorge pasaba un momento difícil y yo lo tengo que cuidar, estemos juntos o no, lo iba a hacer. Lo dije mucho tiempo atrás, antes de que todo esto pasara”, dijo.

“Lo que pasó dentro no lo voy a contar porque es algo íntimo que voy a reservar para mí, pero puedo decir que fue bonito poder darle la mano en un momento tan difícil… Decirle que aquí estoy en las buenas y las malas, porque firmamos un contrato irrenunciable hasta que la muerte nos separe, delante de Dios”.