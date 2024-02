Palestino dio un importante primer paso y venció a Portuguesa en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Los árabes superaron un tempranero autogol (de Cristian Suárez a los 9′) y vencieron por 2-1 gracias a un penal de Bryan Carrasco y un cabezazo de Gonzalo Sosa. Ahora, definen de locales.

Luego del encuentro, Carrasco conversó con los medios de comunicación y sacó a lucir su registro como pateador de penales. No titubeó frente al portero Yhonatann Yustiz, pese a que en Venezuela le destacaron que venía de una buena racha atajando tiros desde los 12 pasos.

“Nunca me fijo en las estadísticas de los arqueros, confío mucho en mi penal, sé que soy un gran pateador. Quizás ellos también averiguaron que soy uno de los jugadores con más efectividad en los penales de la liga chilena”, contó el futbolista, quien cambió su festejo de Velocirraptor por uno de jinete.

“Hace diecisiete partidos que los vengo haciendo y no he fallado ningún penal, entonces no me tengo que fijar mucho en los arqueros y quizás ellos sí en mí. Confío mucho en mi penal y soy uno de los más efectivos del torneo chileno”, sentenció.

Su entrenador, Pablo Sánchez, tuvo aplausos tras el encuentro. “El empate llegó en un momento justo, el daño que nos hacía Portuguesa tenía que ver con errores propios. En ese aspecto, nos pasó factura la falta de fútbol oficial. Entiendo que el empate llegó rápido, bienvenido el penal que nos permitió ponernos rápido en partido y fue un golpe anímico importante”, valoró.

¿Cuándo se juega la revancha entre Palestino y Portuguesa?

Palestino y Portuguesa se reencontrarán el martes 27 de febrero en El Teniente de Rancagua. La revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores se jugará desde las 19:00 horas nacionales.

