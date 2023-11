La actual pareja de Matías Fernández, Lesly Otto, se manifestó luego de que el futbolista fuera denunciado por violencia intrafamiliar por su expareja y madre de su hija. Otto sacó la voz a través de Instagram, donde pidió “cariño y respeto” por el lateral de Independiente del Valle y la selección chilena.

“Hola, gente de Insta. Estamos mejor que nunca con Mati, él es un papá y esposo maravilloso. No hagan caso a los comentarios de personas que no tienen idea de lo que él vive porque todos estos problemas que le presentan es porque no quieren que vea a su hija, así que les pido cariño y respeto por él”, escribió.

La denunciante, expareja de Fernández, declaró ante la Subcomisaría de Placilla, perteneciente a la 3ra Comisaría Norte de Valparaíso, por hechos que ocurrieron este domingo. El lateral está en nuestro país por la convocatoria de Eduardo Berizzo para las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Se presenta una mujer adulta, quien señala que momentos antes concurrió hasta su domicilio particular el papá de su hija de 5 años, quien es futbolista profesional identificado como Matías Ignacio Fernández Cordero. Compone actualmente la selección chilena de fútbol, perteneciendo al equipo Independiente Del Valle de Ecuador”, detalla el parte de Carabineros.

“A raíz de una discusión con su actual pareja, la toma fuertemente de su abdomen, empujándola, provocándole lesiones erosivas en su abdomen, para luego agredirla de forma verbal, retirándose del lugar en dirección desconocida”, señala. Carabineros de Placilla confirmó que el jugador está inubicable.

La Fiscalía investiga y Matías Fernández saldrá de la Roja

La noticia se conoció durante las horas de esta mañana y, poco después, la Fiscalía Local de Valparaíso se manifestó. “Con fecha 13 de noviembre ingresa parte por denuncia realizada en Carabineros por el delito de lesiones menos graves en contexto de Violencia Intrafamiliar”, informaron.

“De acuerdo con las primeras diligencias realizada por Carabineros de manera autónoma, la víctima fue trasladada al SAPU de Placilla para la constatación de lesiones, las que fueron catalogadas de carácter leve”, agregaron. Por el momento, no han confirmado diligencias.

“Con el ingreso de la denuncia se inició causa penal en contra de quien se señala como imputado. La Fiscalía se encuentra revisando los antecedentes para determinar nuevas diligencias”, cerraron desde el Ministerio Público.

Mientras la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación, Fernández quedará fuera de la nómina de la selección chilena para la fecha FIFA de noviembre. El jugador de Independiente del Valle había convencido a Eduardo Berizzo, pero el DT de la Roja lo desconvocará para los duelos ante Paraguay y Ecuador.

¿Qué pasó con Matías Fernández?

La expareja de Matías Fernández lo denunció por violencia intrafamiliar. De acuerdo a lo que relató a Carabineros, el futbolista de Independiente del Valle le provocó lesiones en el estómago.

