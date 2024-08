“A mí no me reta...”: Los detalles del cruce entre Juan Román Riquelme protagoniza y Chavo Fuchs

Una polémica de aquellas desató Juan Román Riquelme. El Presidente de Boca Juniors protagonizó un fuerte cruce con Chavo Fuchs, a quien no le aguantó las críticas y lo dejó hablando solo en pantalla.

Todo comenzó con la entrevista que dio para la señal de ESPN Argentina. El ex 10 abordó la situación del plantel xeneize y destacó el mercado de pases que protagonizaron.

“Me tiene contento el plantel que tenemos. El consejo de fútbol ha hecho un trabajo extraordinario con seis refuerzos en 20 días. Solo tengo palabras de agradecimiento”, reconoció.

El ex futbolista destacó las llegadas de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre, Milton Giménez, Agustín Martegani e Ignacio Miramón. Además deslizó que se podría dar el fichaje de Alan Velasco para cerrar un plantel estelar.

El cruce de Riquelme y Chavo Fuchs

Pero la polémica de la jornada llegó minutos más tarde. El histórico jugador profundizó en las críticas que han recibido en los últimos meses. Por lo mismo, decidió ejemplificar su molestia con lo que se registró en París 2024..

“Perdimos prácticamente todo el medio campo por los Juegos Olímpicos. No podía negarles la experiencia de ir a jugar una Olimpiada. Nunca escuché que digan que bien Boca que vayan a representar a la selección de Argentina”, lanzó el amigo de Carlos Palacios.

Tras ello, se escuchó a lo lejos al Chavo Fuchs decir “prendé la tele”. Luego el comunicador tomó la palabra y emplazó a Román. “Prendé la tele entonces, porqué acá se dijo muchas veces”, expresó.

Ante esto, Riquelme no dio ni espacio para dialogar con el periodista y acabó con la entrevista. “Perdón Sebastián. Esa persona me está hablando mal. Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo”, sentenció.

“Yo no te estoy retando, yo estoy respondiendo a tus mentiras”, agregó el Chavo con molestia. “Un beso grande, Sebastián”, cerró Riquelme que entregó el micrófono y se retiró.