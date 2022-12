Rodrigo Herrera y este parejo Qatar 2022: “Chile ya no tiene la excusa de autoflagelarse por lo que nos falta”

El Mundial de Qatar 2022 ha sido un verdadero festival de resultados sorpresivos. Ya se han caído un par de candidatos como Alemania o Bélgica, quienes se vieron sobrepasados ante el buen trabajo táctico y el esfuerzo de selecciones que, en el papel, eran bastante más débiles.

Uno que analizó esta particularidad del torneo fue Rodrigo Herrera, quien su calidad de comentarista en el programa RedGol en La Clave afirmó que Chile tiene mucho que aprender al respecto, sobre todo si lo que quiere es volver a codearse con el fútbol de élite.

“La gran lección que podemos sacar, para Chile, de este mundial es que no corre más la excusa de autoflagelarse por lo que nos falta y concentrarnos en trabajar para volvernos una fuerza colectiva más que una suma de individualidades”, partió diciendo Herrera.

En ese sentido el periodista sostuvo que “los japones no son los mal altos, pero si los más veloces, ¿Por qué Chile no? Los españoles no son los más fuertes, pero obligan a sus rivales a vivir corriendo detrás de la pelota ¿Podemos recuperar esa identidad?”.

“Los australianos no son los más rápidos, pero han logrado un funcionamiento defensivo fantástico y sin renunciar al ataque directo ¿Lo podemos trabajar como alternativa?”, agregó.

Ahí, comparó lo visto en Qatar con el presente de la Roja: “Ya está claro que Berizzo tiene como inamovibles solo a 3 dorados: Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez”.

“Y esa inamovilidad la podrán sostener mientras entiendan que el presente obliga a que sean primero jugadores de equipo y luego los más grandes de la historia. El pulso nos enfrenta al esfuerzo por servir versus el destaque individual. El que no esté en el tono de lo que se requiere, por más medallas que posea, no podrá seguir si pensamos en un proyecto de futuro”, concluyó Herrera.

