En el inicio de una nueva semana, en RedGol en La Clave conversamos de los clasificados a la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo: Países Bajos vs Argentina y Francia vs Inglaterra. Lo que viene en los últimos cuatro partidos de los octavos de final, repaso a la actualidad del fútbol chileno y mucho más.

El Mundial de Qatar 2022 entra en un diciembre de definiciones. Luego de sortear la fase de grupos, la Copa del Mundo ya inició con los octavos de final y que dejó a los primeros ocho equipos clasificados: Países Bajos vs Argentina y Francia vs Inglaterra. Además, la continuidad con los encuentros de Japón vs Croacia y Brasil vs Corea del Sur que fueron parte del análisis de RedGol en La Clave.

Además, el panel adelantó los principales detalles de la gala del Fútbol Femenino: los Premios FutFem 2022, que comienza a las 17:00 hrs de este lunes en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y que podrás ver en vivo y en directo en todas las plataformas sociales de RedGol (Facebook, YouTube, Instagram Live, minuto a minuto en Twitter) y en nuestra web.

En el Entretiempo de RedGol en La Clave repasamos la cosecha que consiguió el Team Chile en el Panamericano de esquí náutico en la Laguna Los Morros de San Bernardo, de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Sin olvidar el fútbol chileno, de cara a la temporada 2023, comentamos el momento de Colo Colo en la voz de Edson Figueroa quien contó de la opción de Óscar Opazo en el fútbol argentino, una venta de acciones que puede cambiar la configuración del directorio albo y nuevos nombres que nacen para refozar al plantel. Además, la llegada de Mauricio Pellegrino como DT de Universidad de Chile con el retorno de los entrenamientos y mucho más.

