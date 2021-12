El Campeonato Nacional ya se comienza a definir y muchos clubes están expectantes a lo que ocurra en la última fecha, donde se disputan cosas importantes tanto en la parte alta como en la zona baja. O’Higgins no pudo zafar del descenso a Primera B en la pasada jornada y dependerá de otros resultados.

El cuadro de Rancagua deberá esperar a lo que ocurra con los otros equipos complicados con la pérdida de categoría (Cobresal, Curicó Unido, Universidad de Chile y Huachipato) para mantenerse en Primera División. Por lo que, el defensor y capitán de los Celestes, Matías Cahais ya palpita el apasionante cierre de torneo.

“Esperemos que el fin de semana se nos de uno de los seis resultados y podamos terminar de la mejor manera este año que ha sido muy duro”, dijo en primera instancia el espigado central argentino en diálogo con Redgol.

Asimismo, el defensor profundizó sobre la complicada situación en la que se encuentra el conjunto rancagüino. “Se nos dio un montón de situaciones, errores e irregularidades que fueron muy desfavorables para el equipo”, agregó Cahais.

Para el defensa argentino el equipo nunca encontró su mejor juego lo que desencadenó en el pésimo rendimiento del club que se ubica duodécimo con 38 puntos. “No sé si jugamos tan bien, no llegamos a completar un partido jugando bien, teníamos momentos, pasajes del partido que logramos las cosas, pero no pudimos plasmarlo durante 90 minutos. No sumamos los puntos acordes a la calidad de jugadores que tenemos”, reflexionó el formado en Boca Juniors.

Aún así, el ex jugador de Universidad Católica confía en que O'Higgins se mantenga en la categoría, pese a no depender de ellos. "Hay que esperar, soy positivo, tengo mucha fe y esperanza en que algún resultado se nos va a dar. Pero no depende de nosotros, ya no podemos hacer nada lamentablemente. Cuando estuvo en nuestras manos no pudimos concretar los puntos que necesitábamos para salvarnos y ahora no queda otra que esperar”, aseguró.

Matías Cahais también tuvo palabras para el rumo del famoso “hombre del maletín” y fue categórico con las especulaciones. “Son contados con los dedos de una mano la cantidad de partidos que pueda suceder eso. Uno cuando entra a la cancha siempre quiere ganar para el beneficio de uno y el equipo, más allá de si hay un peso más o menos. Es una institución y a uno le pagan un sueldo, llegado al final de temporada muchos jugadores se están jugando el trabajo del año que viene", sentenció.