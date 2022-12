La selección de Croacia busca seguir haciendo historia cuando este viernes enfrente a la selección de Brasil por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, siguiendo el camino de lo que los llevó a ser finalistas en Rusia 2018.

Algo que el entrenador Zlatko Dalic no está tan de acuerdo, donde asegura que Brasil es el rival más poderoso que les ha tocado enfrentar.

"Brasil es el mejor equipo de este torneo; es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. No sabes de dónde viene el peligro. Si no jugamos juntos tendremos grandes problemas. Cuando pierden la pelota, presionan alto y a veces se meten en problemas porque no regresan rápido. Eso es lo que queremos hacer, no podemos ir uno por uno, pero actuar como un equipo y ayudarnos entre todos", comentó en la rueda de prensa.

En ese sentido, asegura que esta es una nueva generación de jugadores croatas, por lo que no les puede exigir pasar por encima de Brasil, pero que prometen hacer un buen papel para seguir soñando.

"No necesitas una motivación más grande que unos cuartos de final y contra Brasil. Todos soñamos con partidos así. Sabemos lo que supone Brasil en el fútbol, es por sí solo un aliciente para todos. No tenemos nada que perder. Croacia ya tuvo un gran papel aunque queremos más. Si hubiera sido en la final hubiera sido mejor", destaca.

En esa misma línea, detalla que su plantel está en formación, donde los grandes referentes van de despedida, por lo que la experiencia que pueda tomar de esta llave será fundamental para el futuro.

"Esta es una selección nueva. Tenemos dieciocho jugadores nuevos y es imposible comparar. Tuvimos una gran generación que jugó junta durante diez años, que tuvo altibajos y culminó en Rusia. Fueron jugadores en los mejores clubes del mundo y ahora no es así. Para mí es un éxito. Y una suerte que queden jugadores que estuvieron en Rusia como Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lvren o Domagoj Vida", finaliza.

El partido de Croacia ante Brasil está programado para las 12.00 horas del viernes, que definirá el primer semifinalista de Qatar 2022.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22