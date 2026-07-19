El técnico Lionel Scaloni movió sus piezas para frenar el poderío de España, con tres variantes para potenciar a los campeones del mundo.

La selección de Argentina moverá las piezas en su formación para jugar la gran final del Mundial 2026, donde chocará ante la sorprendente selección de España en Estados Unidos.

El técnico Lionel Scaloni comprende que debe frenar el poderío del cuadro europeo, por lo mismo practicó cambios de último momento para su oncena estelar.

En ese sentido, confirman importantes ingresos para el primer minuto, como el de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, además de la gran sorpresa de la final: Nicolás González.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

Lionel Scaloni mueve la formación de Argentina. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

ver también Sigue el MINUTO A MINUTO: Argentina vs España EN VIVO en la final del Mundial 2026

Los tres cambios de Argentina en la final del Mundial

La selección de Argentina moverá su formación titular de último momento en New Jersey, teniendo en cuenta el importante compromiso de la final ante la selección de España.

En ese sentido, ESPN Argentina confirma las variantes en la alineación con una sorpresa que impacta a los hinchas, pero que tiene que ver con el plan de Scaloni en Estados Unidos.

“Va a ingresar Gonzalo Montiel en lugar de Molina, vuelve De Paul en lugar de Simeone y el que va tener posibilidad del arranque es Nico González y sale Leandro Paredes”, explicaron.

Con esto la formación será con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nico González, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.