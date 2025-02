Jack Doohan, quien será uno de los pilotos titulares de Alpine para la nueva temporada de Fórmula 1, no pudo ocultar su molestia ante las repetidas preguntas sobre la presión que le podría generar Franco Colapinto, piloto reserva de la escudería.

La tensión de Doohan con Colapinto

Todo partió cuando los periodistas comenzaron a insistir sobre la presencia de Franco Colapinto como posible amenaza para el puesto de Doohan, quien comparte equipo con Pierre Gasly.

Aunque Colapinto solo es un piloto reserva, los rumores sobre su ascenso a titular han generado incomodidad en Doohan.

Jack Doohan durante el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi 2024 (Getty Images).

Al ser consultado varias veces sobre la situación, Doohan perdió la paciencia y dejó claro que no siente la presión del argentino.

“Lo que me han dicho es que es un piloto reserva”, aclaró.

Doohan asegura que no hay amenaza

El piloto australiano respondió con firmeza, pero un poco de molestia, a las preguntas de los periodistas, indicando que ser uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 ya implica una constante presión, independientemente de los competidores dentro o fuera del equipo.

Doohan explicó que su enfoque está en disfrutar de la temporada y no dejarse afectar por rumores o especulaciones.

“Cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado”, agreó.

La molesta insistencia de los periodistas

Cuando los periodistas insistieron sobre la edad de Colapinto, Doohan, visiblemente molesto, reafirmó su posición como piloto titular, recordando que él también fue en su momento un piloto joven con contrato a largo plazo.

“El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así (perjudicado)”, lanzó.

Su mensaje fue claro: no se siente amenazado por la presencia de Colapinto y está listo para afrontar la nueva temporada con total confianza.