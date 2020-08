VIDEO: ¡Impactante! Piloto salta de su moto a 220 KM/h tras quedar sin frenos y la máquina estalla y se incendia

Maverick Viñales se salvó de milagro este domingo en el GP de Estiria de Moto GP, logrando saltar de su moto antes de que la máquina se estrellara en el muro.

El fatídico momento se vivió en plena vuelta 16, cuando el español avisó que tenía problemas en su moto y debió tomar una decisión de vida o muerte a 220 KM/h.

"Desde la cuarta vuelta noté que me iba quedando sin frenos. Estaba tomando precauciones para no llevarme a nadie por delante y, de repente, en la curva 1, el freno explotó. No pude hacer nada y por eso me tiré. Es algo que nunca me había pasado", comentó Viñales.