Como es tradición, Microsoft Xbox anunció a través de su blog para Latinoamérica los títulos que harán su lanzamiento en sus diferentes plataformas esta semana, todos ellos liderados por “MotoGP 24” , título desarrollado por la italiana Milestone S.r.l. y que hará su estreno este jueves 2 de mayo.

Si deseas conocer el listado completo de videojuegos que llegarán a las distintas consolas de Xbox, te invitamos a seguir leyendo RedGame de RedGol, junto a una breve descripción de algunos de los títulos más importantes mencionados.

¡Súbete a la moto y sé el mejor en el MotoGP 24! Los títulos que llegan esta semana a XBOX

Si bien el título “MotoGP 24” se roba todas las miradas de los fanáticos del e-gaming, hay otros importantes títulos que dirán presente esta semana, nos referimos a Front Mission 2: Remake, Sclash y Cyber Citizen Shockman 3: The Princess From Another World, entre otros.

Martes 30 de abril

Front Mission 2: Remake: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery

Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery Tales from Candleforth

The Fall of Elena Temple: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery, título Mejorado para Xbox One X

Miércoles 1 de mayo

Roofcats Band – Suika Style: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. Space Mercenary Defense Force: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Jueves 2 de mayo

Armed and Gelatinous: Couch Edition : Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. Candle Knight: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. Full Metal Sergeant : Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. MotoGP 24: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Viernes 3 de mayo

Sclash : Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. Cyber Citizen Shockman 3: The Princess From Another World : Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. Ready, Steady, Ship!

MiceGard: Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Tráiler del MotoGP 24