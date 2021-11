A casi tres años de la última edición de Red Bull Los Andes, la carrera de enduro más importante de Chile y una de las más importantes de la región, su actual monarca, el piloto español Mario Roman, está de regreso para intentar llevarse el bicampeonato.

Luego de ser cancelada en el 2019 y 2020, la séptima edición que se disputará este sábado 13 de noviembre, mantiene al piloto español sumamente entusiasmado y motivado.

“La pandemia nos dejó mucho tiempo para pensar, para estar en casa, descansar, ordenar nuestras ideas y hasta leer mucho, cosas que uno por su estilo de vida no puede hacer tan seguido. Pero ahora es tiempo de competir y subirnos a la moto, y estoy muy feliz de hacerlo", explicó.

"Estoy con muchas ganas y concentrado para intentar ganar, pero sé también que hay muy buenos pilotos que van a competir y que brindarán una entretenida disputa, como Wade Yung, Benjamín Herrera o Eloi Salsench, así que estoy seguro que vamos a tener una linda batalla por ganar, somos todos muy buenos pilotos y que venimos a fondo”, añadió.

Aún con el recuerdo vivo de la carrera de dos horas que lo llevó al triunfo en el 2018, Mario Román explica lo especial que fue para él esa jornada en Nido de Cóndores: “Fue una carrera espectacular de la que guardo muy bonitos recuerdos de todo el público chileno que me apoyó en todo momento".

"El evento en sí es un espectáculo, y llevarme esa victoria fue muy especial, cruzar la meta con el helicóptero y la cordillera ahí mismo fue algo inolvidable”, complementó.

En relación a su presente deportivo, Román señala que “Me he mantenido lo más activo que he podido, de hecho vengo de hacer 4 carreras que fueron España, Turquía, Alemania y España nuevamente, así que he estado a tope, entrenando a full, muy concentrado y enfocado para estar al 100% en las competencias”.

Respecto de la evolución de las competencias de enduro tanto en Chile como en el mundo, Román destaca “Cada vez más gente quiere hacer hard enduro, esto hace que año tras año las organizaciones hagan carreras más difíciles, y esto contribuye a que cada vez se vaya viendo mejor nivel de los pilotos y de las pistas".

"Red Bull Los Andes es una de ellas, que no sólo cuenta con un tremendo y bien elaborado circuito, sino que además es un lugar mágico al tener la cordillera detrás", agregó.

En relación a su futuro cercano, Román tendrá una movida agenda posterior al Red Bull Los Andes 2021. “Lo primero es intentar ganar este sábado, y ya luego voy a Paraguay y Guatemala a dictar unos cursos y competir en unas carreras locales, para luego volver a un gran desafío de este 2021, que será en Estados Unidos compitiendo en el Red Bull Override".

La cita que reunirá a los máximos exponentes del enduro tanto nacional como internacional, será este sábado 13 de noviembre en Nido de Cóndores, donde se vivirá una nueva jornada de la carrera de hard enduro más importante y emblemática de Chile: Red Bull Los Andes 2021.

Sólo 300 pilotos podrán ser parte de ella y las inscripciones se encuentran abiertas para ser parte de esta esperada séptima edición que será inolvidable. Asegura tu cupo AQUÍ y desafía la cordillera. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 10 a la 23:59.