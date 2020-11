Benjamín Hites busca cerrar el año con un podio en los 1.000 kilómetros de Paul Ricard: “Las expectativas que tenemos son siempre ganar la serie Silver"

El chileno Benjamín Hites se encuentra apenas a algunos puntos del podio en el ranking de Equipos y de Pilotos en la categoría Silver en el Campeonato GT World Challenge de Europa. El certamen culmina este fin de semana con la octava fecha, que además es la cuarta de la Copa Endurance, con los 1.000 kilómetros de Paul Ricard, en Francia.

El representante del team francés Akka ASP está postulando al tercer lugar en el ranking por equipos y hasta podría alcanzar el segundo dependiendo de los resultados de este fin de semana. La tabla la encabeza el Team Madpanda con 119,5, seguido de Sainteloc Racing con 108,5, Belgian Audi Club Team con 93 y el del piloto nacional: Akka ASP con 91.

En el ranking de pilotos Silver, Benjamín Hites está a 22,5 de los segundos: Simón Gachet y Steve Palett, ambos con 108,5 unidades, contra los 89,5 de Hugo Chevalier (Francia) y los 86,5 de Benjamín Hites. Líder del grupo Silver está el argentino Ezequiel Pérez-Companc con 115,5. El máximo de puntaje en disputa es de 25 unidades.

Benjamín Hites y sus compañeros suizos Alex Fontana y Lucas Légeret han tenido un buen rendimiento en las pruebas de Endurance, sin embargo, se han visto afectados por problemas mecánicos que esperan no se repitan en Paul Ricard en vista de las posibilidades que tienen de subirse al podio al final de la temporada.

Hites, Fontana y Legeret irán a por todo en los 1.000 Kilómetros de Paul Ricard.

“Las expectativas que tenemos son siempre ganar la serie Silver. Para ello nos preparamos y entrenamos. Nuestro propósito como equipo es alcanzar el tercer lugar en el campeonato y hasta podríamos ser segundos. Y en lo particular quiero llegar al podio como piloto en la tabla respectiva”, comentó Hites.

La actividad en Paul Ricard se iniciará este viernes 13, en tanto que las tandas clasificatorias de los 40 autos se realizarán el sábado 14 desde las 13:20 horas de Chile. El evento de larga duración conserva su formato de 1.000 kilómetros o de 6 horas consecutivas, donde Hites, Fontana y Légeret se turnarán cada una o dos horas al volante de la máquina AMG #89.

“Particularmente he estado entrenando fuerte en el gimnasio y trotando. Me siento muy bien para Paul Ricard, aunque no es mi pista favorita porque es muy abierta, no tiene el factor de riesgo que a los pilotos nos produce adrenalina. El objetivo es siempre dar lo mejor de nosotros para sellar un fin de semana positivo, porque no hemos tenido fortuna para terminar en las carreras larga duración por fallas mecánicas”, explicó el chileno.

El sábado 14 la precalificación será a las 9:15 de Chile. A continuación, a las 13:20 de Chile, se pondrá en marcha la última sesión de clasificación de la temporada, que marcará la parrilla de salida de la carrera para el domingo a las 7:45 de nuestro país.