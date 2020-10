Chevrolet estrena la nueva Groove, un deportivo SUV con atractivo diseño y equipamiento de punta

Chevrolet continúa ampliando su portafolio de productos con la entrada de Groove, una SUV de última generación en cuanto a diseño, seguridad y tecnología. De esta manera, Chile se convierte en el primer país a nivel mundial en lanzar este modelo.



All New Groove llega al país en dos versiones, LT MT y Premier MT. Ambas incorporan un motor de 1.5L con normas de emisión Euro 6B, transmisión de 6 velocidades y cadena de distribución para una mayor eficiencia y durabilidad. Además, cuenta con suspensión independiente tipo McPherson y trasera semi independiente con barra de torsión, junto a dirección eléctrica progresiva EPS y freno de disco en las 4 ruedas.



“La nueva Groove llega para fortalecer nuestro segmento SUV en el país, con una oferta amplia de productos para continuar satisfaciendo necesidades de nuestros clientes. La entrada de este modelo además será clave para superar las expectativas del mercado con una gran combinación entre precio y calidad”, afirma Gustavo Colossi, Director de Ventas de General Motors.



All New Groove cuenta con un diseño deportivo y aerodinámico, con líneas que brindan un innovador estilo juvenil. Ofrece llantas de aleación 16” Bi-tono, luces DRL LED, neblineros traseros, espejos exteriores eléctricos, calefaccionados, con señalizador y abatibles eléctricamente, barras de techo, sunroof panorámico, además de detalles cromados que resaltan su personalidad.

Ahora vas a encontrar un ritmo de esos que te mueven. Conoce la nueva #ChevroletGroove y súbete a una SUV con el estilo y seguridad que necesitas para moverte a tu propio ritmo. https://t.co/Clao16wZXk pic.twitter.com/5ZDYavFiou — Chevrolet Chile (@ChevroletCL) October 30, 2020



Mayor seguridad para sus ocupantes



All New Groove llega con un alto nivel en seguridad de serie al incluir, 4 airbags que protegen de impactos frontales y laterales, control de estabilidad y tracción para tener un mejor control frente a situaciones de riesgo, asistente de frenado hidráulico que permite realizar frenados de emergencia más controlados, asistente de partida en pendiente y apoya cabezas en todos los asientos para una mayor seguridad de sus ocupantes.



Así mismo, cuenta con un conjunto óptico totalmente diseñado para brindar la mejor iluminación, contando con luces de posicionamiento DRL LED, neblineros traseros de serie para mayor visibilidad en condiciones adversas y foco principal tipo proyector LED para un mayor alcance de luz y mejor capacidad lumínica.

La nueva apuesta de la marca cuenta con un diseño innovador y gran equipamiento en seguridad y tecnología.





Tecnología y confort al alcance de todos



Chevrolet Groove cuenta con toda la conectividad que necesitas al incorporar en todas sus versiones pantalla touch de 8” de alta resolución con conectividad Bluetooth, USB doble y AUX, control multimedia al volante y pantalla cluster de 3,5’’ monocromático con información de conducción detallada, además de un sistema de audio de 6 parlantes en versión Premier.



En su interior, cuenta con un completo equipamiento para brindar el mejor confort al conducir, incluyendo de serie asiento eléctrico de 6 posiciones (4 eléctrico + 2 manual), asiento en segunda fila reclinable y abatible 60/40, control crucero y apoya brazo delantero. Además de acabados en Eco cuero en asientos y volante de versión Premier.

