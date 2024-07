La Chilena Macarena Pérez logró una de las mejores actuaciones nacionales en los Juegos Olímpicos de París 2024, obteniendo el quinto lugar en el BMX Freestyle y un diploma olímpico.

Ahí, la deportista experta en piruetas finalizó su participación al borde del podio, asegurando el reconocimiento que por segundos Juegos consecutivos se le otorga.

En París resultó quinta entre 12 y en Tokio 2020 octava de nueve competidoras. Por ello, las luces se fueron sobre la actuación de la nacional y esta particular distinción del diploma olímpico.

¿Qué es un diploma olímpico?

El diploma olímpico es un reconocimiento deportivo que se entrega a los ocho primeros puestos de la prueba final de los Juegos Olímpicos.

Esto ha ido cambiando con el paso de los años, ya que en Atenas 1896, se entregan diplomas a los tres primeros, en Londres 1948 a seis deportistas y desde Moscú 1980 se agregó al séptimo y octavo mejor.

Diploma olímpico. Foto: Team Chile.

Este diploma olímpico es firmado por el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y el diseño es propuesto por la ciudad sede y aprobado por el COI. Por ello tiene un componente emotivo, además del logro deportivo.

Sobre la confección de estos, el diploma del primero al tercer lugar tiene un sello dorado, mientras que del cuarto al octavo el sello es verde.

¿Qué dijo Macarena Pérez tras su diploma?

La chilena Macarena Pérez tomó la palabra tras su actuación en París y lamentó no haber accedido al podio, ya que “estuve muy cerca de hacerlo, me faltó la confianza y un poquito más de entrenamiento a esos trucos, pero tuve la intención y me fue bien sin esos trucos de todas maneras, así que súper feliz”.

La chilena Macarena Pérez en París. Foto: COCH.

“El cariño de la gente y la energía se sintió súper fuerte. Estoy súper agradecida por todo lo que siempre me han entregado, por creer en mí, por toda esta locura que no ha sido nada fácil”, cerró.