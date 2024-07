Nicolás Jarry sufrió un duro revés en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. La primera raqueta nacional quedó eliminado en primera ronda ante el australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 7-6.

Una caída que dolió para el abanderado de Chile y que macará un antes y un después en su carrera. “Es una tremenda experiencia estar acá, en unos Juegos Olímpicos… y perder en primera ronda, no estar bien (de salud), es duro… Sé que saldré más fuerte de esta”, confesó a Clay Tenis.

Lo preocupante de las palabras de Jarry es que este lunes disputará el dobles junto a Alejandro Tabilo, quien también quedó eliminado en la primera ronda. Un escenario que buscarán revertir ante los italianos Lorenzo Musetti y Luciano Darderi.

Pero Jarry no llega en su mejor momento ya que reconoció que sigue afectado por los problemas en su oído. “No se ve la pelota, me desbalanceo en los contraataques. Veo más rápido la pelota y no logro enfocarla bien. El oído está en un 55% en sus funciones”, lamentó al medio citado.

Jarry se despidió del singles en primera rueda y busca su revancha en el dobles

Pese a ello, el chileno se juramentó entregarlo todo junto con el Jano y adelantó que antes de lo esperado estará en su 100% nuevamente.

¿Cuándo juega Nico Jarry y Alejandro Tabilo en el dobles?

Tal como se mencionó, este lunes 29 de julio la dupla nacional disputará el dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024. El duelo contra la dupla italiana de Lorenzo Musetti y Luciano Darderi se disputará en la cancha 8 del Stade Roland Garros y está programado para las 10:00 horas de Chile. Lo que será transmitido por Chilevisión y Claro Sports.