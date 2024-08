Natalia Duco no pasó de las clasificatorias en lanzamiento de bala en París 2024. Sin embargo, se mostró muy satisfecha.

Natalia Duco explica su emoción en París 2024: "Que mi hijo me viera era todo para mí"

Las atletas Natalia Duco e Ivana Gallardo abrieron las acciones del Team Chile este jueves en París 2024. Sin embargo, fue una mañana amarga para ambas, ya que quedaron eliminadas en las clasificatorias del lanzamiento de la bala y se despidieron de los Juegos Olímpicos.

Para Duco, esta fue su cuarta participación en una cita olímpica y la primera que comparte con su hijo, Luciano. Por eso, a pesar de la temprana eliminación, la deportista nacional tuvo emotivas palabras y se mostró feliz por lo que significó llegar a París 2024.

“Siempre visualicé mi momento en esta pista con Lucianito mirándome y lo logré, pero lograrlo no fue fácil. Para mí, lo máximo que podía aspirar al nivel que tengo hoy era clasificar y para eso di la vida. Viajé todo el año con Luciano por cuatro continentes y además pasaron muchas más cosas que en algún momento contaré”, dijo.

“Estar aquí y que Luciano me vea era todo para mí, que vea que su mamá sigue luchando por sus sueños, que no tuvo que renunciar a su carrera deportiva por él y que él no tiene que cargar con esa mochila. La verdad es que por eso lo hice”, aseguró la deportista de 35 años.

Las balistas Ivana Gallardo y Natalia Duco quedaron eliminadas de París 2024 | Óscar Muñoz Badilla/COCH

La reflexión de Natalia Duco en París 2024

Natalia Duco continuó diciendo que su clasificación y participación en París 2024 tuvo como motivación “que él como hijo no cargue con ningún peso, para que sea feliz y vea que su mamá sigue sus sueños y logra lo que se propone. Que esté orgulloso de la persona que me convertí”.

Además, reveló un cambio de pensamiento clave en estos Juegos Olímpicos. “Toda mi vida busqué siempre rendir para decir que tenía un valor, que valgo algo, y hoy en día no lo necesitaba y eso es muy grande”, cerró.

