La Cobra fue segunda en su heat de los 1.500 metros libres en los Juegos Olímpicos, pero no se pudo meter en la final.

Kristel Köbrich se instala en la historia olímpica e igual enfada en París 2024: "No estuvo bien"

Una de las mejores deportistas chilenas de todos los tiempos sigue haciendo historia, porque Kristel Köbrich rompió todos los esquemas y participó de unos sextos Juegos Olímpicos.

La nadadora nacional debutó en París 2024, donde fue parte de la prueba de los 1.500 libre, su mejor competencia, y a pesar de ello no pudo demostrar todo su nivel.

La Cobra no pudo realizar una buena carrera y terminó en el segundo lugar de su heat con un tiempo de 16 minutos, 27 segundos y 18 centésimas, por lo que quedó al margen de la final, a la que acceden las 8 mejores marcas.

La rabia de la Cobra

La deportista chilena radicada en Argentina mostró su pesar tras su participación en París 2024 y fue muy autocrítica, porque aseguró que su tiempo no estuvo bien.

“Tratamos de hacer lo mejor, no fue a la altura, eso lo tengo súper claro. Vinimos súper pocas, esto es lo mejor que hay, las 17 mejores del mundo, eso lo tengo que valorar. Obviamente, no es wow (lo realizado) (…) Esta marca no estuvo bien”, dijo Köbrich.

Luego, indicó sobre el apoyo de los hinchas chilenos que “a veces sí, a veces no lo dimensiono. Yo cierro las redes y sigo focalizada y entiendo que hay mucho cariño”.

Köbrich en París. Foto: Ernesto Zelada/IND.

Por último, dijo que sigue pensando en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos de 2028, pese a sus 38 años.

“El objetivo es ese, no de esta manera, no así… Si la ventana de clasificación es grande… Soy una nadadora que me nivelo para arriba”, cerró.

Ahora Kristel Köbrich se concentra en los 800 metros libre, carrera que será este sábado a partir de las 15:09 horas.

