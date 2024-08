Imane Khelif de Argelia no pasó las pruebas de género, pero de igual manera el COI le permitió participar en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Finalmente su rival, la italiana Angela Carini en la categoría de -66 kg, se retiró de la pela acusando mucha fuerza en sus golpes.

Una fuerte polémica se desató en estos Juegos Olímpicos de París 2024 con la participación de Imane Khelif, atleta de Argelia en boxeo que dijo presente en esta cita siendo transgénero a pesar de no superar las pruebas de género para competir con las mujeres.

Todo comenzó cuando la italiana Angela Carini, su contrincante en la categoría de -66 kg, decidió dejar la pelea a los 46 segundos al acusar los fuertes golpes de Khelif. “Mi ha fatto malissimo (Me duele muchísimo)”, le dijo a su entrenador al momento de salir del ring.

Tras la pela, Carini declaró a los medios que “estoy destrozada. Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera, pero preferí parar por mi salud. Nunca había sentido un puñetazo como este”.

Esto se produjo luego de un fuerte golpe de Khelif al rostro de Carini, quien optó por no seguir peleando y dejarle la victoria a la argelina con menos de un minuto de combate.

La polémica está en su punto más alto, ya que en la previa de estos Juegos Olímpicos de París 2024 la argelina no pudo competir Mundial del boxeo de Nueva Delhi en 2023. ¿La razón? Pues porque no superó las pruebas de ADN, que demostraron que tenía cromosomas XY y no X, como debería de tener una mujer.

El golpe de Imane Khelif que sacó de combate a Angela Carini

A pesar de este antecedente, el COI la dejó participar en París 2024, desatando las disputas en el mundo del boxeo. Sin ir más lejos Ebanie Bridges, boxeadora australiana, aseguró que “es asqueroso que el Comité Olímpico deje a estos hombres/ mujeres, que aún parecen hombres compitan contra mujeres”.

Imane Khelif participa en París 2024 a pesar de no haber pasado las pruebas de género. Sin ir más lejos, se perdió el último mundial de boxeo por lo mismo tras ser excluida por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). | Foto: Getty Images.

Sin duda que una polémica que está lejos de terminar, sobre todo considerando que el COI también permitió participar a la taiwanesa Lin Yu-ting, boxeadora transgénero que pelará este viernes ante la uzbeka Turdibekova.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.