Si bien el tenis de Chile no tuvo un buen arranque en los Juegos Olímpicos de París 2024, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo se encargaron de darle una gran alegría al país tras ganar en el dobles, por lo que siguen en carrera por una medalla en Francia. Conoce cuál es su siguiente desafío.

La jornada del domingo fue realmente para el olvido para el Team Chile del tenis, ya que Jarry, Tabilo y Tomás Barrios no lograron superar su estreno y quedaron eliminados en primera ronda del single. La única esperanza que quedaba en este deporte era el dobles, encabezado por Nico y Jano, con Nicolás Massú como capitán. Pese a un duro encuentro contra los italianos Lorenzo Musetti y Luciano Darderi, los nacionales lo sacaron adelante.

¿Cuándo vuelven a jugar Jarry y Tabilo en el dobles de los Juegos Olímpicos?

El próximo partido de los chilenos está fijado para el martes 30 de julio, en el tercer turno de la pista 13 del Stade Roland Garros. El encuentro debería ser entre las 10:00 y 11:00 horas de Chile, aunque la programación puede ir variando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la jornada.

¿Quiénes serán los rivales de Jarry y Tabilo en la segunda ronda de París 2024?

Nico y Jano se medirán ante los representantes de República Checa Tomas Machac y Adam Pavlasek, quienes vienen de eliminar a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

20 años sin triunfos en el dobles

El duelo de Jarry y Tabilo ante Musetti y Darderi fue muy difícil. A ratos parecía que lo ganaban fácil, en otros que perdían y con el mal recuerdo del domingo, no había certeza de nada, pero en los momentos claves los chilenos no desentonaron y se quedaron con la victoria por 6-3, 6-7 y 10-5. El tenis nacional no obtenía un triunfo en el dobles olímpico desde Atenas 2004, cuando Nicolás Massú y Fernando González derrotaron a Nicolas Kieffer y Rainer Schüttler en la final.