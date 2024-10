Con una cierta polémica inició el proceso del polaco Woijciech Szczesny en el arco del Barcelona. El ex Juventus, quien le ganó el gallito a Claudio Bravo por reemplazar al lesionado Marc-André ter Stegen, salió a responder a quienes lo critican por fumar.

En charla con Mundo Deportivo el meta abordó este hábito, especialmente para aliviar la tensión y los nervios. Sin ir más lejos, un contemporáneo suyo como el italiano Gianluigi Buffon lo hacía en sus años jugando.

“¿Qué puedo decirles a los aficionados? Absolutamente nada, son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo”, aseguró el meta polaco.

En ese sentido, el actual guardameta del Barcelona argumentó que “no afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”.

“A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy”, añadió.

Para cerrar, Szczesny fue claro en decir que “he sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”.

La carrera de Woijciech Szczesny a pesar de fumar

Más allá de las críticas, lo cierto es que Woijciech Szczesny ha tenido una más que respetable carrera a pesar de su gusto por fumar. Con 34 años en el cuerpo pateó su retiro para tomar el desafío de atajar en Barcelona, club que apostó por su experiencia para reemplazar de emergencia a un emblema del equipo como Ter Stegen.

El meta sabe lo que es atajar en grandes de Europa como Arsenal, Roma y Juventus, clubes donde acumuló varios títulos y se instaló como uno de los mejores arqueros del viejo continente. Sin ir más lejos, en el 2014 ganó el Guante de Oro de la Premier League y en el 2020 fue elegido el mejor arquero de la Serie A de Italia-