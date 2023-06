Todo apuntaba a que Marcelo Gallardo sería el nuevo técnico del Olympique Marsella de Alexis Sánchez. El Muñeco se acercaba a pasos agigantados a la banca del cuadro francés, que la historia parece haber dado un vuelco.

Según anuncia el periodista argentino César Luis Merlo, “Marcelo Daniel Gallardo no será el entrenador de Olympique de Marsella. Desde el club me confirman que el entrenador rechazó la propuesta y no asumirá el cargo”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el Marsella se quedó sin DT tras la salida de Igor Tudor, quien asoma como candidato a ocupar la banca de la Juventus. Con este escenario, el OM debe seguir buscando entrenador tras caerse su principal candidato.

Y no es un tema menor para el futuro de Alexis Sánchez. El delantero chileno fue la figura del equipo la temporada 2022-23 y termina contrato con los galos este 30 de junio. Aún no renueva contrato con el Marsella.

De hecho, ante la salida de Tudor se rumoreó que una las exigencias del DT para llegar a la Juventus era la contratación de su regalón… claro, Alexis.

Ahora habrá que esperar la dirección que toma el Marsella respecto a su cuerpo técnico, y si el nombre que reemplaza al Muñeco Gallardo como candidato a la banca seduce a Alexis Sánchez para finalmente renovar en el equipo francés.