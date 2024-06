Un metro sesenta de puro plomo: Yeferson Soteldo nuevamente polémico en el Gremio vs Estudiantes de La Plata

Pocos lo aman, muchos lo odian. Yeferson Soteldo no es de aquellos jugadores que se suelan ver con agrado. No solamente desconoce los equipos por los que pasó, sino que siempre en la cancha está haciendo polémica. Vistiendo la de Gremio, su tendencia de ser un collar de melones no se ha detenido.

En esta ocasión, el cuadro de Porto Alegre está sin mucha presión. Lo único que se juegan es la posible clasificación en primer lugar del grupo de Copa Libertadores, compartido con The Strongest, Huachipato y Estudiantes de La Plata.

El cuadro del sur de Brasil tuvo que esperar para poder concluir su participación en el campeonato continental de clubes. La tragedia vivida por las inundaciones en Porto Alegre tuvieron la participación del club en la Libertadores pendiendo de un hilo.

Sin embargo, se pudo cerrar el grupo. Tras vencer a Huachipato en Talcahuano, el Tricolor brasileño se aseguró la clasificación a octavos de final y, este sábado, lo que estaba en juego en el Arena do Gremio era simplemente la opción de ser primeros, ante Estudiantes de La Plata.

¿Qué tiene que ver Yeferson Soteldo con todo esto?

Tras un buen partido en Talcahuano, Yeferson Soteldo entraba de titular en la escuadra dirigida por Renato Gaúcho. Y pese a que no lograba desequilibrar ante la defensa cerrada del cuadro pincharrata, sí derrochó, nuevamente, un poco de pesadez.

No pasaron ni dos minutos para que eso ocurriera. El venezolano se escapaba por el lado izquierdo cuando, en un fuerte cruce, el defensa argentino Fernando Zuqui lo retuvo de la camiseta.

Inmediatamente, el doble de Pablo Mármol reaccionó. Con un manotazo se sacó de encima al trasandino, quien, al darse cuenta de que le habían tocado la cara, se lanzó al suelo en una actuación teatral paupérrima.

Nuevamente, Yeferson Soteldo sacando las arepas del canasto. El venezolano, ex Huachipato y Universidad de Chile, siempre se las arregla para que su nombre suene. Parece que su actitud está en sintonía con esa frase que reza “no importa lo que se hable de ti, sino que se hable de ti”.

Al cierre de esta nota, Gremio y Estudiantes igualaban sin goles.