Byron Castillo regresó al Barcelona de Ecuador, pero el presidente del fútbol de ese país no sabe si será inscrito como jugador foráneo.

Un hecho increíble es el que está viviendo Ecuador nuevamente con Byron Castillo, el jugador colombiano con el que metieron la cuchufleta en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El futbolista regresó a Barcelona de Guayaquil tras sus pasos por el León de México y Peñarol de Uruguay, pero en la Federación de Fútbol de Ecuador no saben si será inscrito como extranjero para el torneo.

Así lo dejó en claro el presidente del fútbol de ese país, Francisco Egas, quien se refirió a la confusa situación que vive Byron Castillo. “Para mí no está 100% claro”, manifestó de entrada el dirigente a radio La Redonda

Egas agregó que “yo entendería que no debería haber problema, es más un castigo que el TAS le dio a la Federación que a un club en sí. Tiene que ver con el procesos de ecuatorianización, nunca debió haber un caso Byron Castillo en verdad”.

Byron Castillo jugando por Ecuador ante Chile, a pesar de ser colombiano

Piden que Byron Castillo sea reconocido como ecuatoriano

Egas espera que el jugador no tenga problemas. “Ecuador decide reconocer la nacionalidad de Byron Castillo y, ante eso, no hay nadie que le pueda decir al Ecuador ‘usted no podía haber hecho eso’”, señaló.

“Más allá de Jara o no Jara (el coronel al que Castillo le reconoció que es colombiano), la conclusión siempre fue la misma. A Byron un juez le otorgó la nacionalidad”, lo defendió.