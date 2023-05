Lionel Messi y PSG se reconciliaron. Después de que el argentino pidiera disculpas públicas por su viaje relámpago a Arabia Saudita, el que le costó perderse un entrenamiento el equipo, su castigo fue levantado por el equipo de la capital de Francia.

El cuadro parisino había sancionado a la Pulga con dos semanas sin goce de sueldo y sin entrenamientos. Sin embargo, el campeón del mundo retornó a las prácticas durante este lunes, dando fin a la determinación que había tomado la dirigencia.

PSG nunca hizo público el castigo a Messi, que se filtró a través de la prensa francesa. El único miembro del elenco de París en pronunciarse fue el entrenador Christophe Galtier, quien se desmarcó de la situación que dejó a Messi sin acción en la pasada fecha de la Ligue 1.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de esta, asumí la responsabilidad de no comentarla”, dijo el DT en la previa del PSG vs Troyes, que terminó en una victoria parisina.

Luego, Messi difundió un video en sus redes sociales en el que pedía disculpas por su viaje, que debía hacer como embajador de Turismo de Arabia, y por perderse un entrenamiento. “Antes que nada, pido obviamente perdón a mis compañeros y al club”, dijo.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido (ante Lorient), como iba pasando durante las semanas anteriores. Pido perdón lo que hice y estoy a espera a lo que el club decida”, insistió el campeón del mundo.

¿Volverá a la oncena de los parisinos? Ahora, quedará ver si Galtier le devuelve la camiseta a Leo para el siguiente partido del PSG. Este sábado 13 de mayo, el líder de la Ligue 1 enfrenta a Ajaccio. Le lleva seis puntos de ventaja al Lens, su escolta, y ocho al Olympique de Marsella, el tercero.