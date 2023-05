Flamengo por fin vuelve a sonreír: el Mengao superó una racha de tres derrotas consecutivas en el Brasileirao y este miércoles venció por 2-0 a Goiás, alejándose de la zona de peligro y escalando hasta el duodécimo lugar en la tabla de posiciones con seis unidades.

Jorge Sampaoli incluyó a Erick Pulgar en su oncena titular, dándole camiseta por segundo partido al hilo en el cuadro rojinegro. Y el casildense saca cuentas positivas: luego del partido, aplaudió la labor del ex Fiorentina en el mediocampo y afirmó que es de gran relevancia para el equipo.

“Erick fue muy importante. Hacía mucho tiempo que no jugaba, pero creo que en los tres partidos que jugó fue muy importante para el equipo”, dijo el ex DT de la Roja, quien no se quedó ahí y luego agregó: “Nuestro partido ha tenido mucho que ver con Pulgar”.

Las conclusiones del entrenador coinciden con las de la prensa brasileña, que quedó encantada con el trabajo del chileno. “Tres tacleadas, importantes en el combate y la construcción. Es titular absoluto en Flamengo con sus pases verticales y goles”, escribió Globo Esporte.

El mencionado medio lo calificó con nota 7, la más elevada junto a Pedro (el autor del primer gol, de penal) y Everton Cebolinha. Además, fue elegido como el “Crack de la torcida” por los hinchas del Flamengo, a quienes por fin se metió al bolsillo a casi un año de su llegada al equipo.

Para seguir encantando a los torcedores y acercarse a los líderes del Brasileirao, Flamengo chocará con Bahía, que tiene las mismas unidades, este fin de semana. La cita es este sábado 13 de mayo, en la Arena Fonte Nova de Salvador, a las 15:00 horas chilenas.