Los rumores sobre una mala relación entre Marco Reus y su técnico Edin Terzić en el Borussia Dortmund han sido desmentidos por el propio jugador, luego de que fuera acusado de ser “cabrón” de camarín.

Dentro de los rumores se llegó a decir que Reus era quien comandaba una especie de golpe de estado dentro del vestuario, lo que dejó fue ocasionado por la situación vivida en un encuentro.

Según informaron diversos medios en Alemania, la sustitución de Reus en el empate frente a Augsburgo molestó al jugador alemán de 34 años, quien salió a desmentir esa información.

“No hubo ningún intento de golpe de Estado. Ni de mí ni de otros jugadores. Leer eso fue difícil y a mí también me molestó. He pasado por muchas cosas en mi carrera y en realidad no soy del tipo de persona que deja que los titulares negativos me afecten. Pero esta acusación me hizo enojar. Para mí se ha traspasado un límite y por eso no quiero dejarlo así”, afirmó Reus.

Cuando a Reus le preguntaron sobre su relación con Terzić, respondió que “yo lo describiría como una relación muy cercana y buena. Y es por eso que a menudo hablamos abiertamente entre nosotros. Pero no solo hago esto en privado, sino también cuando nosotros, como consejo de equipo, hablamos con él. No es nada inusual”.

Estadísticas de Reus durante la temporada 2023-24

Marco Reus ha disputado trece encuentros en la Bundesliga, partiendo de titular once veces y marcando en tres ocasiones. En cuanto a asistencias, solo ha concretado en una ocasión.

En Champions jugó los seis partidos de la fase de grupos, en donde marcó un gol y dio una asistencia, destacando con un 85,84% en la precisión con los pases.

¿Cómo va el Borussia Dortmund?

Actualmente, el equipo que ejerce localía en el Signal Iduna Park está 5° en la Bundesliga, de dieciséis partidos jugados, han ganado siete, empatado seis y han caído en seis ocasiones.

En Champions, tras obtener el 1° lugar en uno de los grupos más complicados donde compartieron con PSG, Milan y Newcastle, disputarán los 8vos de Final contra el PSV Eindhoven el 20/2 la ida y el 13/3 la vuelta.