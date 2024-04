Real Madrid sacó a relucir su escudo y mística copera para eliminar al Manchester City en estos cuartos de final de la Champions League 2023-24. Los merengues resistieron el dominio casi total ciudadanos, aguantaron el empate en el global y luego se quedaron con la llave vía penales en el Etihad Stadium.

Feliz tras la victoria, Carlo Ancelotti declaró a los medios que “al Real Madrid le hemos visto muchas veces este ejercicio, que saca algo que nadie pensaba que lo íbamos a tener. En la tanda estábamos muy convencidos de que nos clasificábamos”.

“Obviamente a mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica y que lucha, además de la calidad. Ganar aquí se podía hacer sólo de esta manera (…) Todo el mundo nos daba por muertos, pero nunca den al Madrid por muerto porque el Madrid nunca muere”, agregó.

En ese sentido, el italiano comentó que “hemos empezado bien, nos hemos adelantado en el marcador y después hemos empezado a sufrir, a luchar, a sacrificarnos… Hemos bajado demasiado el bloque, el City ha tenido más control, aunque siempre tiene más control. Yo pienso que hemos defendido muy muy bien”.

“Los penaltis son una apuesta, pero tenía confianza en los jugadores. Me decían que iban a ganar, Lunin decía que iba a parar. Al final ha salido bien. He visto todos los penaltis, quería apartarme un poco… porque sí. Hemos tirado muy bien los penaltis y me ha sorprendido mucho Rüdiger. Esta temporada no habíamos tirado bien los penaltis, pero lo hemos hecho bien”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El próximo partido de los Merengues será nada más que ante Barcelona por la fecha 32 de La Liga. Este nuevo clásico español se jugará el domingo 21 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, con el Madrid marchando puntero con 78 puntos y con los catalanes como sublíderes con 70 unidades.

