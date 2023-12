El 2023 vive sus últimos días y es hora de hacer los balances de lo que fue el año. En el mundo del fútbol pasa lo mismo y a la hora de revisar las estadísticas, uno de los hechos más importantes es quién fue el máximo goleador. Harry Kane, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé los candidatos.

En el fútbol el momento culmine de cada encuentro, son los goles. Es la parte más relevante, lo que hace la diferencia entre el triunfo y la derrota. Durante este último año, fueron muchos los jugadores que visitaron el arco rival en varias ocasiones, pero son cuatro los apellidos que más se repitieron el plato. A falta de unos días para qu termine el 2023, te contamos cómo está la tabla de anotadores.

Harry Kane a pesar de cambiar al Tottehnam por Bayern Múnich, no necesitó periodo de adaptación a la Bundesliga. Lo de Erling Haaland no es sorpresa, el noruego cada año sigue rompiendo registros en Manchester City. A pesar que muchos pensaban que Cristiano Ronaldo se alejaba del foco mediático en Al-Nassr, sigue haciendo noticia por sus goles. Kylian Mbappé no baja su rendimiento en PSG.

¿Cuáles fueron los máximos goleadores del 2023?

Harry Kane (Bayern Munich) – 52 goles

(Bayern Munich) – 52 goles Kylian Mbappé (PSG) – 52 goles

(PSG) – 52 goles Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 51 goles

(Al-Nassr) – 51 goles Erling Haaland (Manchester City) – 50 goles

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi?

A pesar de haber ganado el Balón de Oro, el argentino no tuvo un buen rendimiento si se le compara consigo mismo. Entre PSG, Inter Miami y la selección, la Pulga convirtió 28 goles. Lejos de los números acostumbrados, sobre todo si se considera que jugó el segundo semestre en una liga de menor nivel. En el recuerdo queda el 2012, año en el que anotó en ¡91 ocasiones!

Los que pueden seguir sumando

Por ahora son Harry Kane y Kylian Mbappé quienes más han anotado en lo que va del 2023, claro que ambos delanteros ya no tendrán la posibilidad de anotar porque tanto Bayern Múnich y PSG no tienen más partidos en lo que queda del año. De esta manera, Cristiano Ronaldo tiene la primera opción de pasar a ambos jugadores, debido a que tiene un tanto menos con dos encuentros todavía por jugar.

El Bicho enfrentará a Al Ittihad de Karim Benzema y Al Taawon durante esta semana. En febrero Ronaldo cumplirá 39 años, pero ha demostrado que sigue más vigente que nunca. Si bien al igual que Messi, salió a una liga de menor nivel, ha seguido brillando y es el máximo goleador del fútbol de Arabia Saudita en lo que va de temporada. Si logra pasar a Kane y Mbappé, registrará otro récord a su gran y exitosa carrera.

Erling Haaland parecía que se encaminaba a ser el goleador del 2023, pero en las semanas finales sufrió una lesión que lo alejó de las canchas, no pudiendo disputar el Mundial de Clubes con Manchester City. Esta situación lo hizo perder terreno. Con 50 goles, también tiene dos encuentros por delante para hacer historia: ante Everton y Sheffield United, por lo cual podría definirse al máximo anotador del año entre él o Ronaldo.