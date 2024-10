El Balón de Oro 2024 todavía no es entregado y ya hay polémica. Todo apunta a que Rodri se quedará con el premio, algo que genera opiniones a favor y en contra del ganador.

El fútbol vive un cambio de era donde nuevas figuras toman el protagonismo a nivel internacional. Si bien para muchos el mayor favorito era Vinicius Junior de Real Madrid, finalmente este jugador ni siquiera viajará a la premiación debido a que todo apunta a que Rodri será el vencedor.

¿Por qué Rodri es el favorito a ganar el Balón de Oro 2024?

El volante de Manchester City hace rato que vive un gran rendimiento. De hecho, para muchos mereció ganarlo en la temporada anterior, cuando conquistó la UEFA Champions League anotando el gol en la final. Sin embargo, en aquella edición fue elegido Lionel Messi con mucha polémica, cuando ya jugaba en Inter Miami.

A pesar de ese golpe, Rodri ha mantenido un nivel muy importante. En el 2024 se quedó con la Premier League y la Community Shield con los Citizens. Sin embargo, su mayor logro fue con España, ya que conquistó la última edición de la Eurocopa.

Rodri fue elegido el mejor jugador de la última Eurocopa. Imagen: Getty.

Todos daban como ganador del Balón de Oro a Vinicius Junior, pero la decisión de Real Madrid de no viajar a la premiación vino a confirmar que el brasileño no se quedará con el premio. Con los Merengues ganó la última Champions, pero no tuvo una buena actuación en la Copa América con su país.

Rodri a los 28 años pasa por el mejor momento de su carrera. Tras surgir en Villarreal en el año 2015, tuvo una pequeña escala en Atlético de Madrid entre 2018 y 2019, antes de dar el gran salto a Manchester City, donde se ha transformado en una pieza fundamental para Pep Guardiola.

En los Citizens el español está comenzando su sexta temporada, en las cuales suma 260 partidos, 26 goles y 30 asistencias. A su exitoso palmarés podría sumarle estar tarde el Balón de Oro. Nada mal.