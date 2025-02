Independiente volvió a los triunfo en el campeonato argentino. El elenco de los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral superó por 3-0 a Vélez y vuelve al liderado del torneo.

La goleada ante el elenco del Fortín además contó con el golazo de Cabral. El “10” del Rojo sacó una magistral definición de borde interno y la clavó al ángulo superior derecho. Lo que vuelve a darle la ilusión a los hinchas tras la caída ante River Plate la fecha pasada.

ver también Independiente festina la goleada a Vélez con el nuevo apodo de Luciano Cabral en Argentina

Pero la gran presentación del ex Coquimbo Unido causó un particular comentario que no dejó indiferente a nadie. Es que en pleno partido de River Plate y Godoy Cruz, el relator Sebastián Vignolo se lanzó un elogio XL para el chileno.

“Hoy tuvimos una jornada de mucho fútbol en la argentina. Más temprano Independiente ganó por 3-0 a Vélez. El tercer gol de Luciano Cabral fue de los mejores. Jugador que sorpresivamente fue suplente ante River Plate la fecha pasada”, lanzó en medio de la transmisión de ESPN.

Ahora esta devoción por el chileno fue relacionada con una vieja frase que lanzó el canta goles. Esto debido a que puso al Rojo sobre la vara de Boca Juniors y River Plate. “El hincha de Independiente vivió épocas gloriosas, doradas. Independiente es uno de los equipos más grandes del mundo”, expresó en 2022 en ESPN.

Por dichas palabras se le adjudica el fanatismo por el Rojo. Sin embargo Vignolo ha recalcado que es hincha de All Boys, aunque ha revelado su fanatismo por el talento de Cabral.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Luciano Cabral?

Independiente de los chilenos vuelve a jugar el próximo 17 de febrero ante Platense. Luego el sábado 22 vuelve a ser local ante Instituto. Cabe consignar que el Rojo está clasificado a la Copa Sudamericana, por lo que tendrá participación internacional este 2025.