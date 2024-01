Mauricio Pellegrino tiene nuevo trabajo luego de pasar la temporada 2023 en la U. El Flaco fue anunciado como director técnico del Cádiz, cuadro de la primera división de España. Firmó un contrato hasta el final de la temporada con un objetivo clarísimo: escaparle al descenso directo.

El ex entrenador de Universidad de Chile ratificó su retorno al fútbol español, donde ya dirigió al Valencia, al Deportivo Alavés y al Leganés. “Vengo a un equipo de primera división que siento que está vivo. Lo vi competir bien y los jugadores dan todo. Es un equipo que siempre da la cara a pesar de una racha difícil”, expresó Pellegrino.

“Confío en que es posible dar vuelta la situación, eso me motivó muchísimo. No lo dudamos mucho. Esto surgió rápido como un relámpago y eso me dio fuerzas para venir. Estoy con mucha ilusión para tratar de ayudar a los futbolistas y lograr el objetivo. Esa es la primera sensación”, apuntó el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield y del Barcelona.

Por cierto, de algún modo recordó su estadía en el Centro Deportivo Azul. Pero aseguró que eso de nada sirve. Al igual que todas sus experiencias anteriores al Romántico Viajero. “En el fútbol todo lo que hiciste ayer ya no sirve hoy”, aseguró el DT de 52 años.

“Siempre creo que el deporte es un vehículo para hacer una mejor persona cada día. Te obliga a superarte a cada instante y es una de las cosas que más me motiva del alto rendimiento. Espero cada día ser mejor entrenador. Siempre es inesperado lo que puede llegar a venir”, expresó Pellegrino, quien en su país es conocido como Longaniza.

Pellegrino deja atrás a la U y asume en el Cádiz: “Me considero un aprendiz”

Mauricio Pellegrino tiene presente su paso como DT de la U y espera aplicar las lecciones que sacó de esa experiencia en el Cádiz. “Tengo el espíritu de aprender. Me considero un aprendiz y me encanta vivir nuevas experiencias. Lo que haya hecho en el pasado poco cuenta. Es desde hoy y lo que podamos dar hacia adelante”, manifestó.

“El hilo entre una derrota, un empate y una victoria en el alto rendimiento es muy fino. Hay partidos que empató que podría haber perdido, otros que perdió y pudo ganar. En los últimos años hay mucha más paridad en la parte media baja. Los equipos están muy cerca. La racha sin duda va generando un clima en el ambiente de los jugadores y la gente”, explicó Pellegrino.

La última victoria que obtuvo el Cádiz por La Liga fue el 1 de septiembre ante el complicado Villarreal, que por aquel entonces todavía contaba con Ben Brereton en la plantilla. Ya acumula 17 partidos ligueros sin conocer de victorias: nueve terminaron con una derrota y ocho, en un empate.

“Tenemos que pensar en mejorar en todos los niveles. Los jugadores no tienen que hacer nada que no sepan, no buscar soluciones en capacidades que no tengan. Veo un equipo competitivo. Trataremos de mejorar el plantel en lo que nos ofrezca el mercado”, marcó el ex estratego de Independiente y Estudiantes .

Agregó que “el mapa no es el territorio, hay que empezar a embarrarse. A trabajar y que ellos nos empiecen a comprender: empezar por cosas sencillas, que el plantel sabe hacer para el domingo empezar a competir. Nos espera un gran partido”. Razón no le falta: el cuadro gaditano recibirá al Athletic Club de Bilbao por la 22° jornada de La Liga.

¿En qué lugar marcha el Cádiz en la tabla de posiciones de La Liga?

Así marcha el Cádiz al cabo de 22 partidos disputados en la edición 2023-2024 de La Liga en España. Está en puestos de descenso directo.

