Manuel Pellegrini prefirió reservar a Giovani Lo Celso y el Betis lo pagó muy caro en la Conference League. El cuadro adiestrado por el chileno sufrió una sorpresiva derrota en el tercer torneo europeo más importante: cayó por 1-0 ante el Legia Varsovia de Polonia en la 1° fecha de la etapa liguera.

El gol lo anotó Steve Kapuadi después de un tiro de esquina del portugués Rúben Vinagre. Los verdiblancos no pudieron sacudirse de esa conquista y quedaron en cero su visita a la capital polaca. “Esperábamos más. Creo que intentamos jugar con delanteros y poder hacer daño. Jugamos 90 minutos y casi no pateamos a portería”, resumió Pellegrini.

“No estuvimos creativos ni tuvimos la movilidad para hacerle daño a un equipo que se defendió bien. Que no llegó mucho, pero que le bastó ese córner para ganar. Daba la impresión que podíamos a jugar un partido más sin hacer el mínimo daño. Es un poco extraño los rendimientos, pero el fútbol es así”, agregó el Ingeniero.

Manuel Pellegrini en Varsovia, Polonia. (Foto: Imago).

Una crítica directa para el nivel que mostraron sus pupilos. “Con esta plantilla tenemos que afrontar las competiciones. Lo otro es pensar en cosas que no son realizables. Hoy faltó generación de fútbol. Teníamos ganas, pero no encontramos espacio, no tuvimos mucho remate ni creamos mucho peligro. Por un partido no se pueden sacar conclusiones tan tajantes. Ojalá logremos clasificar, es nuestro objetivo”, arguyó el experimentado director técnico chileno.

Pellegrini reconoce que Lo Celso pudo cambiar la historia para el Betis en la Conference League

Manuel Pellegrini sabía que la falta de Giovani Lo Celso en el Betis tuvo como gran objetivo tenerlo en las mejores condiciones para el derbi de Andalucía. Pero que garantizar su presencia ante el Sevilla significó una disminución del potencial en los béticos.

“Acabo de decir que nos faltó creación. Intentamos jugar, pero no encontramos espacios. Uno de los jugadores creativos que no teníamos era Lo Celso, que por supuesto puede abrir esos espacios. No los tuvimos hoy, tampoco a Isco ni a William Carvalho. Buscamos, pero sin profundidad para hacerlo”, expuso Pellegrini.

Manuel Pellegrini echó de menos a Gio Lo Celso. (Foto: Joaquín Corchero | Imago).

Se refería a las ausencias del talentoso enganche español y el mediocampista portugués. De todas maneras, el DT chileno mira con optimismo el clásico ante su acérrimo contendor. “No creo que el resultado de este partido afecte para el domingo”, enfatizó.

“Ni ganando íbamos a llegar con la máxima confianza ni al perder iremos con desconfianza. Intentaremos lo mismo, ir a buscar el partido desde el comienzo. En defensa estuvimos bastante bien, los dos centrales estuvieron muy atentos. Pero no encontramos los espacios. Lo del domingo es distinto. El partido de hoy termina hoy”, cerró Manuel Pellegrini después de una sorpresiva caída.

