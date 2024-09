Una imagen pocas veces vista fue la que apareció este fin de semana, cuyo protagonista fue el técnico chileno Manuel Pellegrini, quien vivió un “día de furia” durante el encuentro en el que Betis derrotó al Espanyol por la cuenta mínima.

En el primer tiempo de aquel juego por la octava fecha de La Liga, hubo un penal a favor de los andaluces, que debía patear el argentino Giovani Lo Celso; sin embargo, quien ejecutó la falta fue el marroquí Ez Abde, y tras fallar su tiro vino el monumental enojo del Ingeniero.

Al ser consultado por este hecho, Pellegrini responsabilizó de su rabieta a sus futbolistas, pues considera que se le faltó el respeto al no obedecer una orden, y aprovechó para lanzar una amenaza a su plantel en caso que se repita esta situación.

La explicación de Pellegrini por su día de furia en Betis

“No me ha gustado lo que pasó y le aseguro que no va a volver a suceder“, indicó el DT chileno, quien agrega que “Lo Celso es el encargado de patear y como anda en un momento goleador, con mayor razón”. No se quedó allí.

Pellegrini sostiene que “no se produjo un malentendido, sino un cambio de lanzador, pero tengan la seguridad de que es la última vez que va a pasar“, y añade que “se equivocó Lo Celso, se equivocó Abde, y pasó, terminó ahí. En la semana conversaremos lo que va a ser el futuro”.

Para poner punto final a este tema que se hizo viral en todos lados, el Ingeniero puntualizó que “fue una inmadurez del momento, pero, por otro lado, Abde ha mejorado mucho la parte mental de su juego y nos está dando muchísimo dentro del campo”.

¿Qué es lo próximo que se viene para el cuadro del chileno?

La racha de cotejos para el Betis de Pellegrini no se detiene, porque este jueves 3 de octubre harán su debut en la fase de liga en Conference League, en su visita al Legia Varsovia de Polonia. Previo al receso por fecha FIFA, el domingo 6 jugarán el Derbi Andaluz ante el Sevilla.