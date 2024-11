"No puede ser seleccionado y ser malo": presidente de Vasco defiende a Meneses de las críticas

Jean Meneses llegó a Vasco da Gama a mitad del 2024 y por ahora su rendimiento no ha sido del todo bueno e incluso, el presidente del club debió salir a defenderlo.

Luego de seis años en México en León y Toluca, el extremo formado en San Luis de Quillota decidió cambiar el tequila por la caipirinha. El Brasileirao es la liga más exigente de todo el continente y al chileno le ha costado la adaptación, por lo que las críticas no se han demorado en llegar.

La defensa del presidente de Vasco a Jean Meneses

En Brasil viven y respiran fútbol, por lo cual suelen ser muy exigente con los jugadores, sobre todo cuando estos son extranjeros. Vasco da Gama tampoco ha tenido una campaña brillante y está en el 9° lugar del Brasileirao.

Pedrinho, presidente del equipo de Río de Janeiro, salió al paso de los cuestionamientos en contra de Meneses y lo defendió con una particular frase. “En general, puedes estar jugando bien o mal. No quiero estar hablando del jugador, pero el chico no puede ser convocado por la selección chilena y ser malo“, aseguró el directivo.

Jean Meneses llegó en el último mercado a Vasco da Gama. Imagen: Instagram.

“Si tienen esta información sobre Jean, contra Vitória hizo un buen partido. Es un contexto que quizás no le permite jugar a su máximo nivel, pero es un buen jugador”, complementó el presidente de Vasco da Gama. Desde su llegada a Brasil, Takeshi suma 8 partidos, sin goles ni asistencias.

Vale recordar que Jean Meneses no es el único chileno del club, ya que también comparte camarín con Pablo Galdames. El formado en Unión Española suma 32 partidos en el año, con 2 goles y 5 asistencias. Él finaliza contrato a fin de temporada, mientras el extremo tiene un vínculo hasta el 2026.

“Todo el mundo va con que ‘Jean esto o no sé qué’. Analicen con un poco más de calma si juega bien o mal para definir si son buenos o no“, cerró Pedrinho. Meneses estuvo por última vez convocado en Chile en septiembre y quedó fuera de las últimas dos nóminas de Ricardo Gareca.