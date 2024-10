Un ex delantero de Vasco Da Gama y otrora atacante de la selección brasileña le entró con todo a Jean Meneses y otro refuerzo.

Ex seleccionado brasileño del Vasco Da Gama le pega durísimo a Jean Meneses: "Fichaje horrible"

El seleccionado chileno, Jean Meneses, fue presentado como refuerzo de Vasco da Gama, a fines de agosto pasado. Sin embargó, el cambio de aires para Takeshi desde el Toluca a Brasil no ha sido el mejor.

Jean David, como fue conocido desde su arribo al estilo del fútbol brasileño, registra desde entonces seis partidos con 232 minutos sobre el campo, sin goles ni asistencias hasta ahora.

Esta carencia de goles es un pecado mortal para el fútbol brasileño, y así lo hizo saber Edmundo Alves de Souza Neto, O Animal.

El ex delantero de Vasco y otrora seleccionado brasileño reclamó que “vinieron dos fichajes que me parecieron horribles y gastaron 20 millones de reales: Jean David y Maxime. Estoy fuera, no tengo opinión”, dijo tajante Edmundo.

Edmundo y Jean David

Actualmente Edmundo, O Animal, tiene 53 años y mantiene su nombre como referente en Vasco Da Gama. De hecho, hace algún tiempo había dado la bienvenida a Gary Medel y posteriormente pidió la salida del Pitbull cuando las cosas no andaban bien.

Duro palo a Jean Meneses en Brasil.

La carrera de Edmundo registró Vasco en tres períodos, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fiorentina, Santos, Napoli, Cruzeiro, Tokyo Verdy, Urawa Red Diamonds, Fluminense y Figueirense.

Con la selección brasileña, Edmundo disputó 37 partidos y 10 goles. En 1997 fue campeón de Copa América realizada en Bolivia con la Verdeamarela.

La próxima oportunidad para Jean Meneses será este jueves como local contra Cuiabá por el Brasileirao. Junto a “Jean David”, el equipo dirigido por Rafael Paiva tiene entre sus filas a Pablo Galdames.