"Mientras no sean las 5 de la mañana": América defiende al primer regalón de Gareca por su vida privada

Igor Lichnovsky se convirtió en figura del América de México, campeón del torneo en el primer semestre. Eso a pesar de ser resistido por sus actitudes fuera de la cancha.

Esto porque el seleccionado nacional, regalón de Ricardo Gareca en la gira por Europa hace dos meses, fue criticado en su momento por los fanáticos por tener una vida social muy activa.

Participar en un podcast con Kevin Álvarez y Miguel Layún, presidente de la Kings League Américas, así como algunos viajes en medio de la liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX, le valieron muchos dardos al formado en la U.

Un asunto que abordó el dirigente del América, Santiago Baños. “Lo he hablado directamente con él, te lo puedo decir. Hay ciertas cosas que yo no comparto y que creo que yo no haría o que sería diferente, pero tampoco soy nadie para decirle a los jugadores qué hacer fuera de la cancha”, indicó Baños en entrevista con La Perrada.

Igor Lichnovsky celebra el título con América (Imago)

Luego comentó que no ve problemas “mientras no sean las 5 de la mañana o se metan en problemas con la ley o algo de ese tipo”. Por eso entiende “que vaya a una boda, que vaya a la Fórmula 1 o que tenga un programa en redes sociales, pero que no afecte dentro de la cancha”.

Lichnovsky rinde en la cancha

Muchos hinchas de América aseguran que el defensor “les tapó la boca” con su rendimiento, luego de ser puntal de la defensa en los últimos dos títulos obtenidos por las Águilas.

Por eso Baño comentó que al final el club está feliz por lo que rinde en la cancha. “Se lo dije a él, puedo no estar de acuerdo con su forma de pensar, pero mientras le chinguen en la cancha y haga lo que tiene que hacer, que haga lo que quiera”, comentó el dirigente.