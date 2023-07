La selección de México hizo la tarea y consiguió la clasificación a la Gran Final de la Copa Oro 2023, luego de golear a Jamaica por tres a cero en la segunda semifinal. A diferencia de Estados Unidos, que cayó en penales ante Panamá, el Tri sacó boletos al partido definitorio con comodidad.

El Allegiant Stadium en Las Vegas fue el escenario del partidazo que protagonizaron jamaiquinos y mexicanos, quienes se habían cruzado en la Concacaf Nations League en marzo y habían empatado 2-2. Pero los aztecas sacaron chapa de favoritos y dieron el golpe.

Pese a que menos de una semana antes de comenzar el certamen en México echaron a su DT, aparentemente fue una buena idea. Los resultados los han acompañado en esta Copa Oro y sus jugadores se han lucido con lindos goles y un rendimiento excepcional.

Como Luis Chávez, quien a los 30 minutos se matriculó con un pedazo de gol que también fue el 2-0 parcial. El volante del Pachuca cobró un tiro libre, pero la pelota agarró comba y se metió directo al ángulo. Andre Blake poco pudo hacer para despejar ese balón, que a los más nostálgicos les recordó al Coto Sierra.

Pero no fue el único. A unos tempraneros 2 minutos, Henry Martin abrió la cuenta luego de conectar la pelota en el área tras un cambio de banda excepcional. Y a los 93′ Roberto Alvarado liquidó la goleada con un gol ‘a lo 9’. El ex Cruz Azul no necesitó más que estar bien ubicado para poner el 3-0 definitivo.

El partido entre México y Panamá será este domingo 16 de julio a las 19:30 horas en el SoFi Stadium en Los Ángeles. Será la reedición del duelo por el tercer lugar de la Concacaf Nations League, que jugaron un mes antes y que fue victoria del Tri por 1-0. ¿Repetirán esta vez por el título de Copa Oro?