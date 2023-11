Marcelo Gallardo dejó atrás sus vacaciones y dio por terminado el año sabático tras su salida de la banca de River Plate. El destacado entrenador argentino, multicampeón como jugador y entrenador con el Millo, viajó a Arabia Saudita como nuevo director técnico el Al Ittihad.

Antes de embarcarse y tomar el avión para su nuevo desafío, Gallardo explicó el cambio, considerando que su paso por River Plate fue muy exitoso y el fútbol árabe no es muy bien visto por los puristas debido a su falta de tradición y competencia.

“Para mí es un gran proyecto de desarrollo. Tiene que ver con lo personal. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que todavía está con cierta virginidad”, dijo Gallardo.

El DT agregó que “es un mercado que me abre un poquito la cabeza a algo diferente, eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar y bueno… Me embarqué en este desafío que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”.

Y lo más importante para Gallardo: “tenemos un desafío hermoso que es el Mundial de Clubes, que nos pone a prueba rápidamente. Eso está bueno. Estamos con muchas ganas de vivir esta experiencia totalmente diferente a todas”.

El año sabático post River

Sobre su tiempo desde la salida de la banca de River Plate hasta ahora, Marcelo Gallardo sentenció que “fue un lindo año, disfruté de otras cosas de la vida fuera del fútbol. Fue muy lindo haberlo aprovechado como lo hice, lo pasé muy bien”.

Cabe recordar que Gallardo asumirá la dirección técnica del Al Ittihad, país clasificado al Mundial de Clubes como anfitrión por la ya fijación de la FIFA para entregarle la sede a países petroleros de Medio Oriente.

El debut del Al Ittihad será el próximo 12 de diciembre contra Auckland City de Nueva Zelanda, en la fase preliminar correspondiente a unos octavos de final. El rival del equipo de Gallardo se clasificó como campeón de la “Champions League” de la OFC.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuándo se juega el Mundial de Clubes 2023?

La competencia se desarrollará entre el 12 y 22 de diciembre en Arabaia Saudita. Los siete equipos en competencia son Manchester City, Fluminense, León (México), Urawa Red Diamonds (Japón), Al Alhly (Egipto), Auckland City (Nueva Zelanda) y AL Ittihad (Arabia Saudita).

¿Cuántos títulos ganó Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate?

Como DT de River, el Muñeco Gallardo festejó los títulos de Primera División (2021), Trofeo de Campeones (2021), Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), Supercopa Argentina (2017 y 2019), Copa Sudamericana (2014), Recopa Sudamericana (2015, 2016 y 2019), Copa Libertadores (2015 y 2018), Suruga Bank (2015) y Recopa Sudamericana (2016).